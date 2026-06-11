Nike-sportoló: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
A kiváló bokszoló, Cindy Ngamba nem csak érmekért osztja a pofonokat. A menekültközösség büszke tagjaként fáradhatatlanul az álmok megvalósításáért küzd. Nemcsak a sajátjaiért, hanem mindazok álmaiért is, akiket képvisel.
Utolsó frissítés: 2026. június 11.
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Cindy Ngamba
Sportág: boksz
Származási ország: Kamerun
Születési idő: 1998. 09. 07.
„A boksz a családom, a legjobb barátom, a testvérem, a társam. A ringben egyedül vagy, nem tudsz elbújni. Neked kell a saját edződnek lenned.”
A kétely táplálja Cindy lelkesedését. Visszaüt a kételkedőknek, a ringben a kétségből merít erőt. Ott egyedül van – nem rejtőzködhet, minden meccs minden másodpercében mindent bele kell adnia.
Olimpiai Menekültügyi Alapítvány
A Niket az a hit hajtja, hogy a sport révén előremozdítható a világ. A Nike az Olimpiai Menekültügyi Alapítvánnyal együttműködve támogatja azokat a sportolókat, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat.