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Cindy Ngamba

A kiváló bokszoló, Cindy Ngamba nem csak érmekért osztja a pofonokat. A menekültközösség büszke tagjaként fáradhatatlanul az álmok megvalósításáért küzd. Nemcsak a sajátjaiért, hanem mindazok álmaiért is, akiket képvisel.

Utolsó frissítés: 2026. június 11.
Olvasási idő: 2 perc
Nike-sportoló: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba

Sportág: boksz
Származási ország: Kamerun
Születési idő: 1998. 09. 07.

„A boksz a családom, a legjobb barátom, a testvérem, a társam. A ringben egyedül vagy, nem tudsz elbújni. Neked kell a saját edződnek lenned.”

A kétely táplálja Cindy lelkesedését. Visszaüt a kételkedőknek, a ringben a kétségből merít erőt. Ott egyedül van – nem rejtőzködhet, minden meccs minden másodpercében mindent bele kell adnia.

Olimpiai Menekültügyi Alapítvány

A Niket az a hit hajtja, hogy a sport révén előremozdítható a világ. A Nike az Olimpiai Menekültügyi Alapítvánnyal együttműködve támogatja azokat a sportolókat, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat.

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Eredeti közzététel: 2024. november 18.

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