Egy kényelmes és tartást adó melltartó sokat számít az edzéseknél, így a megfelelő választási ismeret kulcsfontosságú, hogy megtaláld az edzéseidhez passzoló illeszkedést és stílust.

Rengeteg féle sportmelltartó létezik a világon a különböző erőfeszítési szintekhez és preferenciákhoz igazítva. A Nike néhány különböző típusú sportmelltartót kínál:

A győztes mentalitású sportolóknak a Nike Swoosh melltartó a legjobb választás. Maximális takarást biztosít minden mozdulatnál.

a legjobb választás. Maximális takarást biztosít minden mozdulatnál. Ha minimális takarást szeretnél, akkor a Nike Indy elegáns és tartást adó választás, amely nagy mozgásszabadságot biztosít a nyújtáshoz és egyensúlyozáshoz.

elegáns és tartást adó választás, amely nagy mozgásszabadságot biztosít a nyújtáshoz és egyensúlyozáshoz. Ha pedig egész napos kényelemre vágysz, válaszd a rendkívül puha és sima Nike Alate melltartót, amely második bőrként simul a testre.

Ne feledd: a megfelelő sportmelltartó kényelmesen illeszkedik, de rugalmas mozgást tesz lehetővé. A nem jól illeszkedő sportmelltartó kidörzsölhet, nem tart a helyén vagy korlátoz a bordakosaradnál.

Használd ezt az útmutatót a megfelelő sportmelltartó kiválasztásához.