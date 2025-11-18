Hogyan válassz megfelelő sportmelltartót?
Vásárlási útmutató
A Nike sportmelltartók a sportolói igények széles körét szolgálják ki. Nézd meg a legnépszerűbb termékeinket.
Egy kényelmes és tartást adó melltartó sokat számít az edzéseknél, így a megfelelő választási ismeret kulcsfontosságú, hogy megtaláld az edzéseidhez passzoló illeszkedést és stílust.
Rengeteg féle sportmelltartó létezik a világon a különböző erőfeszítési szintekhez és preferenciákhoz igazítva. A Nike néhány különböző típusú sportmelltartót kínál:
- A győztes mentalitású sportolóknak a Nike Swoosh melltartó a legjobb választás. Maximális takarást biztosít minden mozdulatnál.
- Ha minimális takarást szeretnél, akkor a Nike Indy elegáns és tartást adó választás, amely nagy mozgásszabadságot biztosít a nyújtáshoz és egyensúlyozáshoz.
- Ha pedig egész napos kényelemre vágysz, válaszd a rendkívül puha és sima Nike Alate melltartót, amely második bőrként simul a testre.
Ne feledd: a megfelelő sportmelltartó kényelmesen illeszkedik, de rugalmas mozgást tesz lehetővé. A nem jól illeszkedő sportmelltartó kidörzsölhet, nem tart a helyén vagy korlátoz a bordakosaradnál.
Használd ezt az útmutatót a megfelelő sportmelltartó kiválasztásához.
A mozgásforma és a melltartó összehangolása
A Nike Swoosh, Indy és Alate három tartási szintben kapható. Tartsd szem előtt az alábbi információkat a megfelelő tartási szint kiválasztásánál, amely az edzéstípustól függően változhat.
Erős tartást adó sportmelltartók
A nagy intenzitású gyakorlatok, mint a futás vagy az ugrás nagyobb mozgási energiával járnak. Az ilyen gyakorlatokhoz erős tartást adó sportmelltartó kell, amely alátámasztja és megtartja a melleket, ezáltal csökkentve a mozgásuk mennyiségét. A mellfájdalom és a zavaró tényezők limitálásával egy erős tartást adó sportmelltartó a tökéletes választás teniszhez, kosárlabdához vagy HIIT-edzéshez.
A Nike Dri-FIT erős tartást adó sportmelltartók széles pántjaik, biztonságos hátsó kapcsaik és tartókosaraik révén segítenek megelőzni a kidörzsölődést és a bevágást.
Ha nagyobb melleid vannak, érdemes közepes vagy erős tartást adó sportmelltartót választanod a kisebb intenzitású gyakorlatokhoz is. Az extra tartás nagyobb kompressziót és fedést kínál, így edzés közben is kényelmesen tart.
Közepes tartást adó sportmelltartók
A kevésbé intenzív gyakorlatokhoz, mint a kerékpározás, bokszolás vagy evezés egy közepes tartást adó sportmelltartó az optimális. Az ilyen típusú mozgásokhoz is szükség van többirányú tartásra és kompresszióra, de kevesebbre, mint amennyit az erős tartást adó sportmelltartók biztosítanak.
A Nike Dri-FIT közepes tartást adó sportmelltartók puha, sima anyaga mindent a helyén tart. Ez a típusú melltartó ideális a kisebb kosárméretekhez, de az extra tartás miatt a nagyobb mellmérettel rendelkezők is preferálhatják a kisebb intenzitású edzésekhez.
Enyhe tartást adó sportmelltartók
Az olyan alacsony intenzitású gyakorlatok, mint a pilates, a jóga vagy a súlyemelés kevesebb mozgást és közvetlen erőhatást fejtenek ki a testre, ezért ilyenkor egy enyhe tartást adó sportmelltartó is alkalmas.
A Nike Dri-FIT enyhe tartást adó sportmelltartók könnyűek, kényelmesek és mindennapi viseletre is alkalmasak, még akkor is, amikor nem edzel. Puha, szellőző anyaguk pedig veled együtt nyúlik.
Találd meg a megfelelő melltartóméretet
A sportmelltartó megfelelő illeszkedése kulcsfontosságú a kényelem szempontjából. Tudj meg többet, hogyan mérd meg a mellméreted.