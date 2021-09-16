Új összetartozás: Bebe Vio

Sportolók*

Ez a sport nyara. De a kerekesszékes vívó, Bebe Vio nem csupán két eseményt lát maga előtt. Olyan világról álmodik, amelyben a mozgásukban korlátozott és ép sportolók közösen vesznek részt a világ legnagyobb megmérettetésén.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 16.
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Új összetartozás

Bebe Vivo élete 11 éves korában megváltozott, amikor agyhártyagyulladást kapott. A sportban azonban megtalálta a platformot, ahol ki tudja fejezni önmagát, és a hangot, amellyel megváltoztatja a világ hozzáállását a sportolókhoz. Arról beszélgettünk Bebével, hogy hogyan látja a jövőt, hogyan inspirál egy teljes generációt, és arról, hogy nem csak néhány kiválasztott lehet sportoló, hanem mindenki, aki játszik.

Új összetartozás

El tudod mondani, hogy érezted magad, amikor először sportoltál?

BEBE: Amikor először beléptem egy vívóterembe, elképesztő volt hallani, ahogy a pengék egymásnak csapódnak, és érezni a terem és az izzadság szagát. És hallani az emberek üvöltését – fantasztikus volt. Tiszta libabőr voltam.

„Amikor először beléptem egy vívóterembe, elképesztő volt... Tiszta libabőr voltam.”

– Bebe Vio

Új összetartozás

Beszéltél arról, hogyan adhat hitet a sport a fiataloknak. Szerinted mi okozza ezt, és mit taníthat nekünk a sport?

BEBE: Szerintem az a legnagyszerűbb dolog a sportban, hogy csodás csapattal és csodás emberekkel vesz körül. Aki a csapattársadként kezd, valahogy a családtagod lesz egy idő után. Így tehát lehetsz öreg, fiatal vagy akármennyi idős, a sport a legjobb dolog, mert igazi családot hoz létre körülötted. Korábban elsősorban a fiatalabb generációra koncentráltam korábban, mert náluk teljes kulturális átbillenést lehet elérni, de a sport tényleg mindenkié.

„Lehetsz öreg, fiatal vagy akármennyi idős, a sport a legjobb dolog, mert igazi családot hoz létre körülötted.”

– Bebe Vio

Új összetartozás

A reflektorfény korábban nagyrészt az ép testű sportolóknak jutott, de te teljesen megváltoztattad ezt, és egy teljes generációnyi sportolót inspiráltál. Hogy lehet fenntartani ezt a gondolkodásmódot?

BEBE: Fiatalkoromban, még ép sportolóként, állva tanultam meg vívni, aztán 13 éves koromban kezdtem a paralimpiai vívást. Ezzel bizonyos szempontból egy teljesen új világ nyílt meg előttem, de az érzelmek, az érzések ugyanazok voltak, a csapat meg talán még jobb is. Tehát nem számít, hogy ép vagy mozgáskorlátozott vagy-e. Csak az a fontos, hogy a sportolás közben remekül érezheted magad, és ez nagyon sokat segíthet rajtad.

„Bizonyos szempontból egy teljesen új világ nyílt meg előttem, de az érzelmek, az érzések ugyanazok voltak, a csapat meg talán még jobb is.”

– Bebe Vio

Új összetartozás

Mi az a sportban, ami egyesít minket?

BEBE: A sokféle ember. A sport emberekből, sportolókból áll. Azt gondolom – és ez kifejezetten igaz a parasportra –, hogy minden sportoló más utat járt be, mielőtt a terembe vagy a focipályára került.

Imádok parasportoló lenni, mert imádom azt a világot, amiben élhetek, és imádom a különféle sportolók különféle történeteit.

„Imádok parasportoló lenni, mert imádom azt a világot, amiben élhetek, és imádom a különféle sportolók különféle történeteit.”

– Bebe Vio

Rendező: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Fotók: Dali Geralle @dali.ggallery Fotók: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro

Új összetartozás
Új összetartozás

Eredeti közzététel: 2021. szeptember 16.