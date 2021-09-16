Új összetartozás

Beszéltél arról, hogyan adhat hitet a sport a fiataloknak. Szerinted mi okozza ezt, és mit taníthat nekünk a sport?

BEBE: Szerintem az a legnagyszerűbb dolog a sportban, hogy csodás csapattal és csodás emberekkel vesz körül. Aki a csapattársadként kezd, valahogy a családtagod lesz egy idő után. Így tehát lehetsz öreg, fiatal vagy akármennyi idős, a sport a legjobb dolog, mert igazi családot hoz létre körülötted. Korábban elsősorban a fiatalabb generációra koncentráltam korábban, mert náluk teljes kulturális átbillenést lehet elérni, de a sport tényleg mindenkié.