Új összetartozás: Bebe Vio
Sportolók*
Ez a sport nyara. De a kerekesszékes vívó, Bebe Vio nem csupán két eseményt lát maga előtt. Olyan világról álmodik, amelyben a mozgásukban korlátozott és ép sportolók közösen vesznek részt a világ legnagyobb megmérettetésén.
Bebe Vivo élete 11 éves korában megváltozott, amikor agyhártyagyulladást kapott. A sportban azonban megtalálta a platformot, ahol ki tudja fejezni önmagát, és a hangot, amellyel megváltoztatja a világ hozzáállását a sportolókhoz. Arról beszélgettünk Bebével, hogy hogyan látja a jövőt, hogyan inspirál egy teljes generációt, és arról, hogy nem csak néhány kiválasztott lehet sportoló, hanem mindenki, aki játszik.
El tudod mondani, hogy érezted magad, amikor először sportoltál?
BEBE: Amikor először beléptem egy vívóterembe, elképesztő volt hallani, ahogy a pengék egymásnak csapódnak, és érezni a terem és az izzadság szagát. És hallani az emberek üvöltését – fantasztikus volt. Tiszta libabőr voltam.
„Amikor először beléptem egy vívóterembe, elképesztő volt... Tiszta libabőr voltam.”
– Bebe Vio
Beszéltél arról, hogyan adhat hitet a sport a fiataloknak. Szerinted mi okozza ezt, és mit taníthat nekünk a sport?
BEBE: Szerintem az a legnagyszerűbb dolog a sportban, hogy csodás csapattal és csodás emberekkel vesz körül. Aki a csapattársadként kezd, valahogy a családtagod lesz egy idő után. Így tehát lehetsz öreg, fiatal vagy akármennyi idős, a sport a legjobb dolog, mert igazi családot hoz létre körülötted. Korábban elsősorban a fiatalabb generációra koncentráltam korábban, mert náluk teljes kulturális átbillenést lehet elérni, de a sport tényleg mindenkié.
„Lehetsz öreg, fiatal vagy akármennyi idős, a sport a legjobb dolog, mert igazi családot hoz létre körülötted.”
– Bebe Vio
A reflektorfény korábban nagyrészt az ép testű sportolóknak jutott, de te teljesen megváltoztattad ezt, és egy teljes generációnyi sportolót inspiráltál. Hogy lehet fenntartani ezt a gondolkodásmódot?
BEBE: Fiatalkoromban, még ép sportolóként, állva tanultam meg vívni, aztán 13 éves koromban kezdtem a paralimpiai vívást. Ezzel bizonyos szempontból egy teljesen új világ nyílt meg előttem, de az érzelmek, az érzések ugyanazok voltak, a csapat meg talán még jobb is. Tehát nem számít, hogy ép vagy mozgáskorlátozott vagy-e. Csak az a fontos, hogy a sportolás közben remekül érezheted magad, és ez nagyon sokat segíthet rajtad.
„Bizonyos szempontból egy teljesen új világ nyílt meg előttem, de az érzelmek, az érzések ugyanazok voltak, a csapat meg talán még jobb is.”
– Bebe Vio
Mi az a sportban, ami egyesít minket?
BEBE: A sokféle ember. A sport emberekből, sportolókból áll. Azt gondolom – és ez kifejezetten igaz a parasportra –, hogy minden sportoló más utat járt be, mielőtt a terembe vagy a focipályára került.
Imádok parasportoló lenni, mert imádom azt a világot, amiben élhetek, és imádom a különféle sportolók különféle történeteit.
„Imádok parasportoló lenni, mert imádom azt a világot, amiben élhetek, és imádom a különféle sportolók különféle történeteit.”
– Bebe Vio
Rendező: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Fotók: Dali Geralle @dali.ggallery Fotók: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro