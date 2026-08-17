Magasszárú Cipők

(62)
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Cipő
Nike x Hyperice Hyperboot
Cipő
749,99 €
Air Jordan 1 High OG „Khaki”
Air Jordan 1 High OG „Khaki” Női cipő
Air Jordan 1 High OG „Khaki”
Női cipő
179,99 €
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter”
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter” Cipő kisgyerekeknek
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter”
Cipő kisgyerekeknek
89,99 €
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Férficipő
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Férficipő
179,99 €
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 1 Retro High OG
Cipő nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter”
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter” Cipő babáknak és totyogóknak
Jordan 1 Retro High OG „Love Letter”
Cipő babáknak és totyogóknak
69,99 €
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Férficipő
Air Jordan 1 Retro High OG
Férficipő
179,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Műgyepre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Pro
Műgyepre készült futballcipő
169,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
69,99 €
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Műfűre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Club
Műfűre készült futballcipő
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Magas szárú futballcipő fedett pályára
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Magas szárú futballcipő fedett pályára
69,99 €
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Műfűre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Academy
Műfűre készült futballcipő
94,99 €
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Futballcipő normál talajra
Nike Phantom 6 High Pro
Futballcipő normál talajra
169,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Műgyepre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Elite
Műgyepre készült futballcipő
289,99 €
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store Gördeszkás cipő
Elérhető a SNKRS alkalmazásban
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
Gördeszkás cipő
129,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
59,99 €
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
Nike Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
69,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Futballcipő normál talajra
Nike Phantom 6 High Elite
Futballcipő normál talajra
289,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé” Magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek, fedett pályára
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek, fedett pályára
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
Nike Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Műgyepre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Academy
Műgyepre készült futballcipő
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
69,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
Nike Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
69,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Műfűre készült futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Futballcipő normál talajra
Nike Phantom 6 High Elite
Futballcipő normál talajra
289,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé” Magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek, fedett pályára
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club „Kylian Mbappé”
Magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek, fedett pályára
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Most érkezett
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
Nike Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült, stoplis futballcipő
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
74,99 €
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Műgyepre készült futballcipő
Nike Phantom 6 High Academy
Műgyepre készült futballcipő
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
69,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő kisgyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Műfűre készült, magas szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €