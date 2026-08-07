A Nike sportolója: India Sardjoe

India Sardjoe
2022 volt az az év, amikor B-Girl India örökre újraértelmezte a breaktáncot. Csupán hat hónap alatt írt történelmet a sportágban azzal, hogy mindössze 15 évesen megnyerte a holland, az európai és a világbajnokságot. És ez még csak a kezdet volt.
Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
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India Sardjoe
Sportág: breaktánc
Nemzetiség: holland
Születési idő: 2006. 05. 19.
„Azért nyerek, hogy fejlődjek. Így kezelem a mélypontokat és a csúcspontokat. A kemény munka meghozza gyümölcsét.”
A bátorság jellemzi India minden forgását, pörgését és perdülését – fiatalon meg kellett tanulnia, hogy egy fiú focicsapat egyetlen lánytagjaként megállja a helyét, és ez a bátorság még mindig benne él. Teszteld képességeit saját felelősségedre.
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