India Sardjoe

2022 volt az az év, amikor B-Girl India örökre újraértelmezte a breaktáncot. Csupán hat hónap alatt írt történelmet a sportágban azzal, hogy mindössze 15 évesen megnyerte a holland, az európai és a világbajnokságot. És ez még csak a kezdet volt.

Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 2 perc
A Nike sportolója: India Sardjoe

India Sardjoe

Sportág: breaktánc
Nemzetiség: holland
Születési idő: 2006. 05. 19.

„Azért nyerek, hogy fejlődjek. Így kezelem a mélypontokat és a csúcspontokat. A kemény munka meghozza gyümölcsét.”

A bátorság jellemzi India minden forgását, pörgését és perdülését – fiatalon meg kellett tanulnia, hogy egy fiú focicsapat egyetlen lánytagjaként megállja a helyét, és ez a bátorság még mindig benne él. Teszteld képességeit saját felelősségedre.

A Nike sportolója: India Sardjoe

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A Nike sportolója: India Sardjoe

Eredeti közzététel: 2024. november 18.

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