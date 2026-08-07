Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen más, mint a többiek. Már fiatalon figyelemre méltó eredményekkel hívta fel magára a figyelmet, napjainkban pedig már meghatározó figurája a sportok világának.

Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 2 perc
Nike-sportoló: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Sportág: közép- és hosszútávfutás
Nemzetiség: norvég
Született: 2000.09.19.

„Ha mindenkinél jobb akarsz lenni, úgy kell tenned, mintha mindenkinél jobb lennél.”

Jakob és testvérei, Henrik és Filip igazi futócsalád. Jakob rekordokat döntött, és ő tartja az 1500 méteres táv rekordját, és kevesebb, mint 8 perc alatt futott 3218 métert, melyre rajta kívül csak egyetlen másik ember volt képes a világon.

Nike-sportoló: Jakob Ingebrigtsen

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Nike-sportoló: Jakob Ingebrigtsen

Nike-tagság

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Eredeti közzététel: 2024. november 18.

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