Nike-sportoló: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen más, mint a többiek. Már fiatalon figyelemre méltó eredményekkel hívta fel magára a figyelmet, napjainkban pedig már meghatározó figurája a sportok világának.
Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 2 perc
Jakob Ingebrigtsen
Sportág: közép- és hosszútávfutás
Nemzetiség: norvég
Született: 2000.09.19.
„Ha mindenkinél jobb akarsz lenni, úgy kell tenned, mintha mindenkinél jobb lennél.”
Jakob és testvérei, Henrik és Filip igazi futócsalád. Jakob rekordokat döntött, és ő tartja az 1500 méteres táv rekordját, és kevesebb, mint 8 perc alatt futott 3218 métert, melyre rajta kívül csak egyetlen másik ember volt képes a világon.
Nike-tagság
Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket
Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban.
Nike-tagság
Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket
Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban.