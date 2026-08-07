CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz következetesen mindent belead, és minden mérkőzést győzelemre való törekvéssel és pozitív, kreatív gondolkodásmóddal közelít meg.

Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 2 perc
Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Sportág: tenisz
Nemzetiség: spanyol
Született: 2003. 05. 05.

„Elsősorban ember vagy, és később válsz sportolóvá.”

Carlos egy generációkon átívelő sportoló, generációkon átívelő értékekkel. Ezt a mantrát a nagyapjától tanulta, és minden tettében követi, a pályán és azon kívül is.

Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

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Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

Eredeti közzététel: 2024. november 18.

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