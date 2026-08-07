Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz következetesen mindent belead, és minden mérkőzést győzelemre való törekvéssel és pozitív, kreatív gondolkodásmóddal közelít meg.
Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 2 perc
Carlos Alcaraz
Sportág: tenisz
Nemzetiség: spanyol
Született: 2003. 05. 05.
„Elsősorban ember vagy, és később válsz sportolóvá.”
Carlos egy generációkon átívelő sportoló, generációkon átívelő értékekkel. Ezt a mantrát a nagyapjától tanulta, és minden tettében követi, a pályán és azon kívül is.
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