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Zapatillas de baloncesto para mujer: juega con total confianza
Dentro y fuera de la cancha, necesitas un calzado deportivo que te permita hacer los movimientos adecuados. Con las zapatillas de baloncesto Nike para mujer, marcarás la diferencia. Descubre diseños con un acolchado excepcional que ofrece sujeción en lugares estratégicos, así como mediasuelas de espuma suave que amortiguan cada paso y materiales ligeros que no añaden peso. Además, puedes elegir entre una gran variedad de colores atrevidos y tonos neutros, todos ellos realzados con el Swoosh de Nike como sello distintivo de calidad prémium.
Sea cual sea tu estilo de juego, nuestras zapatillas de basket para mujer te ayudarán a dar lo mejor de ti en la cancha. Las opciones moldeadas aportan estabilidad en los movimientos rápidos y al entrar en contacto con el suelo. La tecnología Air Zoom ofrece una amortiguación reactiva para que mantengan la forma durante los impactos y te proporcionen un rebote rápido cuando vayas a machacar.
Las zapatillas de baloncesto Nike para mujer cuentan con diseños elegantes y definidos que te permiten avanzar fácilmente desde la línea de fondo. Las opciones con la parte superior de tejido Flyknit transpirable son extremadamente ligeras y se ajustan como una segunda piel para que nada te detenga. Las costuras reforzadas en los laterales mantienen los pies bien sujetos, mientras que las suelas exteriores de goma se doblan y estiran contigo. El patrón clásico de espiga en la suela aporta una tracción fiable para que cambies de dirección con facilidad.
Creemos que cuidar del planeta es un trabajo de equipo. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres contribuir, elige zapatillas de baloncesto para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.