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Zapatillas de baloncesto para mujer

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Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Zapatillas de baloncesto
Próximamente
Ja 4 "Nightmare"
Zapatillas de baloncesto
129,99 €
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Zapatillas de baloncesto
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Giannis Freak 8 LX
Zapatillas de baloncesto
124,99 €
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
Lo último
A'Two "White Label LX"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
159,99 €
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Zapatillas de baloncesto
Próximamente
Sabrina 4 "Light Work"
Zapatillas de baloncesto
129,99 €
"LIGERAS O DURADERAS, LAS SABRINA 4 LO TIENEN TODO".
"LIGERAS O DURADERAS, LAS SABRINA 4 LO TIENEN TODO".
-Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Zapatillas de baloncesto
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Zapatillas de baloncesto
114,99 €
Kobe III Protro
Kobe III Protro Zapatillas de baloncesto
Disponible en SNKRS
Kobe III Protro
Zapatillas de baloncesto
189,99 €
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Zapatillas de baloncesto - Hombre
Kobe III Low Protro
Zapatillas de baloncesto - Hombre
189,99 €
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Zapatillas de baloncesto
Lo último
Book 2 "Tigers"
Zapatillas de baloncesto
159,99 €
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
Superventas
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
139,99 €
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Zapatillas de baloncesto
Superventas
Ja 3 "Animal Pack"
Zapatillas de baloncesto
134,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Zapatillas de baloncesto
+1
LeBron Witness 9
Zapatillas de baloncesto
109,99 €
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut Academy 2
Zapatillas de baloncesto
99,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Zapatillas de baloncesto
Giannis Immortality 5
Zapatillas de baloncesto
89,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Zapatillas de baloncesto personalizables
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Personalizar
Sabrina 4 By You
Zapatillas de baloncesto personalizables
159,99 €
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Zapatillas de baloncesto
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Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Zapatillas de baloncesto
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Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Zapatillas de baloncesto
Book 2 "Sunburst"
Zapatillas de baloncesto
149,99 €
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Zapatillas de baloncesto
Kobe 9 Low Protro
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LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Zapatillas de baloncesto
LeBron Witness 9
Zapatillas de baloncesto
119,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Zapatillas de baloncesto
Kobe IX Elite Low Protro
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LeBron XXIII
LeBron XXIII Zapatillas de baloncesto
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Lo último
LeBron XXIII
Zapatillas de baloncesto
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Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Future
Zapatillas de baloncesto
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A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto de A'ja Wilson
A'Two "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto de A'ja Wilson
149,99 €
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Zapatillas de baloncesto
Book 2 x McDonald's
Zapatillas de baloncesto
159,99 €
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Zapatillas de baloncesto
199,99 €
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Book 2 "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto
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LeBron XXIII Elite "For the Record"
LeBron XXIII Elite "For the Record" Zapatillas de baloncesto
LeBron XXIII Elite "For the Record"
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229,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Zapatillas de baloncesto
Kobe IX Elite Low EM Protro
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Book 2 "The Phoenix"
Book 2 "The Phoenix" Zapatillas de baloncesto
Book 2 "The Phoenix"
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149,99 €
A'Two By You
A'Two By You Zapatillas de baloncesto personalizables de A'ja Wilson
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A'Two By You
Zapatillas de baloncesto personalizables de A'ja Wilson
169,99 €
Ja 3 By You
Ja 3 By You Zapatillas de baloncesto personalizables
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Ja 3 By You
Zapatillas de baloncesto personalizables
149,99 €
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto personalizables de A'ja Wilson
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A'Two By A'ja Wilson
Zapatillas de baloncesto personalizables de A'ja Wilson
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Sabrina 3 "Infinite"
Sabrina 3 "Infinite" Zapatillas de baloncesto
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A'One "Stone Mauve"
A'One "Stone Mauve" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
A'One "Stone Mauve"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "Three"
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30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "WNBA 30th"
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30 % de descuento
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike G.T. Cut 4
Nike G.T. Cut 4 Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
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Tatum 4
Tatum 4 Zapatillas - Bebé e infantil
Tatum 4
Zapatillas - Bebé e infantil
54,99 €
Luka 5
Luka 5 Zapatillas de baloncesto
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Luka 5
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Tatum 4
Tatum 4 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Tatum 4
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry" Zapatillas de baloncesto
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Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
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Luka 5 "Slovenian Glow"
Luka 5 "Slovenian Glow" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Slovenian Glow"
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Luka .77
Luka .77 Zapatillas de baloncesto
Luka .77
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Tatum 4
Tatum 4 Zapatillas de baloncesto
Tatum 4
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Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise"
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise"
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Jordan All Game
Jordan All Game Zapatillas de baloncesto - Hombre
Jordan All Game
Zapatillas de baloncesto - Hombre
79,99 €
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Zapatillas de baloncesto
109,99 €
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
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Zapatillas de baloncesto para mujer: juega con total confianza

Dentro y fuera de la cancha, necesitas un calzado deportivo que te permita hacer los movimientos adecuados. Con las zapatillas de baloncesto Nike para mujer, marcarás la diferencia. Descubre diseños con un acolchado excepcional que ofrece sujeción en lugares estratégicos, así como mediasuelas de espuma suave que amortiguan cada paso y materiales ligeros que no añaden peso. Además, puedes elegir entre una gran variedad de colores atrevidos y tonos neutros, todos ellos realzados con el Swoosh de Nike como sello distintivo de calidad prémium.


Sea cual sea tu estilo de juego, nuestras zapatillas de basket para mujer te ayudarán a dar lo mejor de ti en la cancha. Las opciones moldeadas aportan estabilidad en los movimientos rápidos y al entrar en contacto con el suelo. La tecnología Air Zoom ofrece una amortiguación reactiva para que mantengan la forma durante los impactos y te proporcionen un rebote rápido cuando vayas a machacar.


Las zapatillas de baloncesto Nike para mujer cuentan con diseños elegantes y definidos que te permiten avanzar fácilmente desde la línea de fondo. Las opciones con la parte superior de tejido Flyknit transpirable son extremadamente ligeras y se ajustan como una segunda piel para que nada te detenga. Las costuras reforzadas en los laterales mantienen los pies bien sujetos, mientras que las suelas exteriores de goma se doblan y estiran contigo. El patrón clásico de espiga en la suela aporta una tracción fiable para que cambies de dirección con facilidad.


Creemos que cuidar del planeta es un trabajo de equipo. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres contribuir, elige zapatillas de baloncesto para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.