La marca Jordan lanza las Air Jordan XXXVIII

Las Air Jordan XXXVIII son el futuro de las zapatillas de baloncesto de la marca Jordan. Presentan por primera vez una nueva tecnología de placa, la X-Plate, que se inspira en el estilo de juego de Michael Jordan y que incluye su increíble juego de pies, su movilidad en la pista y su tiro en suspensión.

Este modelo, diseñado para ayudarte durante los juegos de pies más complejos, ofrece proximidad con el suelo para que los jugadores tengan un buen contacto con la cancha durante los giros, los recortes y las entradas defensivas. Además, como guiño a las correas en forma de X de las Air Jordan VIII, la nueva X-Plate de la suela asegura el pie sobre la plantilla durante los movimientos bruscos.

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