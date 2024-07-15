La marca Jordan lanza las Air Jordan XXXVIII
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Las últimas zapatillas Air Jordan de rendimiento presentan una nueva tecnología de placa en la suela, además de otros detalles únicos.
Publicación del contenido original: 1 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- Las Air Jordan XXXVIII serán las primeras zapatillas con la placa X-Plate, una nueva tecnología inspirada en las correas de las Air Jordan VIII que proporciona seguridad en la zona de la plantilla durante los movimientos más secos.
- La parte superior incluye diseños bordados en homenaje a los partidos de final de Michael Jordan del campeonato de 1993.
- Las Air Jordan XXXVIII son las zapatillas Air Jordan exclusivas más sostenibles de la línea Jordan, ya que están hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
- La fecha de lanzamiento de las Air Jordan XXXVIII es el 18 de agosto de 2023.
Las Air Jordan XXXVIII son el futuro de las zapatillas de baloncesto de la marca Jordan. Presentan por primera vez una nueva tecnología de placa, la X-Plate, que se inspira en el estilo de juego de Michael Jordan y que incluye su increíble juego de pies, su movilidad en la pista y su tiro en suspensión.
Este modelo, diseñado para ayudarte durante los juegos de pies más complejos, ofrece proximidad con el suelo para que los jugadores tengan un buen contacto con la cancha durante los giros, los recortes y las entradas defensivas. Además, como guiño a las correas en forma de X de las Air Jordan VIII, la nueva X-Plate de la suela asegura el pie sobre la plantilla durante los movimientos bruscos.
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El patrón de tracción interior con diseño de espiga en la planta del pie se combina con la unidad completa de amortiguación Zoom Strobel y la espuma Cushlon 3.0, que se unen para proporcionar una sensación con respuesta.
Los bordados de la zona del antepié de la parte superior mantienen el pie en su sitio mientras rinden homenaje a los partidos de final que Michael Jordan jugó en el campeonato de 1993. Por ejemplo, las 41 rayas cruzadas de la zona del tobillo representan la media de 41 puntos por partido que marcó Jordan durante este periodo. Además, los diamantes de la parte media simbolizan el tercer campeonato consecutivo de la franquicia de Chicago.
Las Air Jordan XXXVIII son las zapatillas Air Jordan exclusivas más sostenibles de la línea Jordan, ya que están hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso.
Fecha de lanzamiento: las zapatillas Air Jordan XXXVIII se lanzan el 18 de agosto en la combinación de colores Fundamental blanca, roja y negra, tanto en jordan.com como en distribuidores seleccionados de todo el mundo.
La combinación de colores FIBA rinde homenaje a la Federación Internacional de Baloncesto, el organismo que regula el baloncesto en todo el mundo. La parte superior blanca se complementa con la suela interior decorada con todos los tonos del llamativo logotipo de la FIBA. La fecha de lanzamiento de la combinación de colores FIBA es el 7 de septiembre.
La combinación de colores Center Star está inspirada en el baloncesto femenino y se lanzará el 25 de septiembre.
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo se lanzarán las Air Jordan 38?
Las zapatillas Air Jordan XXXVIII se lanzan el 18 de agosto en la combinación de colores Fundamental blanca, roja y negra, tanto en jordan.com como en distribuidores seleccionados de todo el mundo. La combinación de colores de la FIBA se lanzará el 7 de septiembre, y la combinación de colores Center Star el 25 del mismo mes.
¿Qué precio tienen las Air Jordan 38?
El precio de minorista de las Air Jordan XXXVIII son 200 $.