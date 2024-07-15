Nike presenta las LeBron XXI

Nike presenta las LeBron 21
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Inspirado por su hija Zhuri, el nuevo modelo de la colección incluye materiales ligeros que imitan las conchas de las ostras.
Publicación del contenido original: 14 de septiembre de 2023
- Nike anuncia el lanzamiento de las LeBron 21, el último modelo de la colección de zapatillas de baloncesto.
- Inspiradas en su hija Zhuri, las zapatillas quieren atraer a la nueva generación de atletas con materiales ligeros que imitan las conchas de las ostras, además de otros avances tecnológicos.
- Las zapatillas cuentan con varios detalles, como la unidad Zoom Turbo en el antepié y una estructura de espuma Cushion 2.0 de longitud completa.
Nike ha presentado las LeBron 21, el último modelo de la colección de zapatillas confeccionadas pensando en la próxima generación de jugadores y jugadoras de baloncesto. Inspiradas en su hija Zhuri, estas zapatillas presentan una serie de detalles cuyo objetivo es apoyar a quien las lleva en todas las exigencias del partido.
Jason Petrie, responsable de diseño de las LeBron 21, explicó en una rueda de prensa donde se anunciaba el lanzamiento de las zapatillas que, basándose en las LeBron XX, se inspiraron en la manera en que LeBron trabaja su forma física y sigue practicando fuera de temporada. También comentó que su preparador físico dice que es como cuidar de un monoplaza de F1. El coche se ajusta entre carrera y carrera. No es necesario cambiarlo por completo. Por eso, querían retener parte de los elementos que saben que adora, como la unidad Zoom Turbo, pero también refinar algunos toques de la parte superior.
Inspiradas en las ostras que protegen la perla que albergan dentro, las LeBron 21 tienen ventilación en la parte superior inspirada en las nervaduras de las conchas, cuyo objetivo es sujetar el pie en los movimientos más explosivos. La plantilla está reforzada con cables de 360 grados colocados por zonas para proteger el pie cuando el partido se intensifique. En la parte inferior de las zapatillas, hay una unidad Zoom Turbo en el antepié y una unidad Zoom de 13 mm en la suela para mejorar la propulsión. El cambrillón del mediopié de TPU proporciona estabilidad y un empujón extra para los movimientos dinámicos. Para mayor comodidad, la estructura de espuma Cushion 2.0 de longitud completa ofrece una gran amortiguación.
Las LeBron 21 llegan justo a tiempo para la temporada de baloncesto y estarán disponibles mundialmente a partir del 28 de septiembre en tallas para toda la familia.