Nike presenta las LeBron XXI

Nike ha presentado las LeBron 21, el último modelo de la colección de zapatillas confeccionadas pensando en la próxima generación de jugadores y jugadoras de baloncesto. Inspiradas en su hija Zhuri, estas zapatillas presentan una serie de detalles cuyo objetivo es apoyar a quien las lleva en todas las exigencias del partido.

Jason Petrie, responsable de diseño de las LeBron 21, explicó en una rueda de prensa donde se anunciaba el lanzamiento de las zapatillas que, basándose en las LeBron XX, se inspiraron en la manera en que LeBron trabaja su forma física y sigue practicando fuera de temporada. También comentó que su preparador físico dice que es como cuidar de un monoplaza de F1. El coche se ajusta entre carrera y carrera. No es necesario cambiarlo por completo. Por eso, querían retener parte de los elementos que saben que adora, como la unidad Zoom Turbo, pero también refinar algunos toques de la parte superior.