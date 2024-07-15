Todo lo que hay que saber sobre las icónicas Air Jordan XXXVI
Novedades de productos
Conoce todos los detalles del lanzamiento de 2021 de las inimitables Nike Air Jordan.
Pocas zapatillas han acumulado tantos seguidores como las Nike Air Jordan. Estas zapatillas icónicas han tenido diferentes versiones, cada una con un estilo único que ha despertado pasiones entre el público. Una de ellas son las Air Jordan XXXVI. Este diseño está basado en el look de las Air Jordan clásicas, pero con una sensación más ligera y toques más actuales que las versiones anteriores.
Con todo el revuelo que rodea a las Jordan XXXVI, es normal sentir curiosidad. A continuación, te contamos un poco más sobre ellas.
¿Cuándo se lanzaron las Jordan XXXVI?
Las Jordan XXXVI debutaron en 2021 y su diseño ligero no tardó en llamar la atención. Estas zapatillas tienen una parte superior de jacquard con tejido Leno-Weave, ligeramente abierto y lo suficientemente resistente como para adaptarse a la forma del pie y proporcionar sujeción. La parte superior es tan transpirable que la luz pasa a través de ella. La unidad Zoom Air Strobel de longitud completa se encuentra directamente debajo del pie para minimizar el peso. La plantilla está perforada para reducir el peso y poner el pie en contacto con la unidad Zoom Air Strobel.
Estas zapatillas también cuentan con una unidad Zoom Air bajo el antepié para ofrecer una reactividad adicional, tanto en la cancha como en la calle.
¿Cuál es el precio de venta de las Jordan XXXVI?
Las Air Jordan XXXVI SE "Glory" se venden por 185 $. Actualmente, muchas compañías de reventa las ofrecen a un precio significativamente más alto.
¿Son mejores las Jordan XXXVI Low o High?
Depende de lo que necesites. Las Jordan XXXVI están disponibles en perfil bajo y alto. Cada una de estas versiones ofrece el look y el tacto exclusivos de este diseño, las cámaras Zoom cerradas y el sistema de placa cubierta. Ambos modelos están diseñados para ser ligeros e incorporan elementos que favorecen la comodidad, como una lengüeta flexible con acolchado para reducir la presión de los cordones en el tobillo y el pie.
Las Jordan XXXVI High son mejores si prefieres una mayor protección alrededor del tobillo, mientras que la versión de perfil bajo es más ligera y ofrece un mayor rango de movimiento.
Texto: Korin Miller