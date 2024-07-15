Todo lo que hay que saber sobre las icónicas Air Jordan XXXVI

Pocas zapatillas han acumulado tantos seguidores como las Nike Air Jordan. Estas zapatillas icónicas han tenido diferentes versiones, cada una con un estilo único que ha despertado pasiones entre el público. Una de ellas son las Air Jordan XXXVI. Este diseño está basado en el look de las Air Jordan clásicas, pero con una sensación más ligera y toques más actuales que las versiones anteriores.

Con todo el revuelo que rodea a las Jordan XXXVI, es normal sentir curiosidad. A continuación, te contamos un poco más sobre ellas.