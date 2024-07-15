Air Zoom G.T. Cut 2: el próximo salto innovador en baloncesto

Lo último en innovación para baloncesto: Air Zoom G.T. Cut 2
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Con un diseño y una tecnología vanguardistas, las Nike Air Zoom G.T. Cut 2 han llegado para redefinir la agilidad en el baloncesto.
En línea con la cultura de innovación de Nike, las Air Zoom G.T. Cut 2 se lanzaron en otoño de 2022 para impulsar el baloncesto con unas zapatillas técnicamente avanzadas.
Con un nuevo y evolucionado patrón de tracción que favorece los cortes precisos y rápidos en la cancha, este modelo deja claro que Nike busca ayudar a cualquier atleta a rendir al máximo.
"Los excelentes procesos de prueba del Nike Sport Research Lab nos permiten saber más sobre el juego e identificar hasta el más mínimo aspecto relacionado con el desempeño deportivo", afirma Ross Klein, director creativo sénior de zapatillas de rendimiento Nike.
"De esta forma podemos crear zapatillas para estar en lo más alto del baloncesto y de cualquier otro deporte. La línea G.T. nos anima a soñar y a superar los límites del potencial humano", comenta Klein.
Antes de nada, ¿qué significa "G.T." en las Nike G.T. Cut?
"G.T." en las Air Zoom G.T. Cut significa "Greater Than", una expresión que refleja la filosofía de Nike de mejorar constantemente y superarse a nivel deportivo. Esta línea es un claro ejemplo de la entrega de Nike con el avance en tecnología deportiva a través de la innovación.
¿Qué son Zoom G.T. Cut 2?
Una proeza tecnológica diseñada para impulsar la agilidad y la velocidad de cualquier atleta. Estas zapatillas están diseñadas para quienes que crean y cierran espacios en segundos con el objetivo de desequilibrar a la defensa. Cuentan con un diseño de tracción innovador y avanzado fabricado con un compuesto de goma para crear con un patrón con tecnología Wiper Blade con profundas ranuras adherentes. Con la fuerza de los pasos, las ranuras se separan y vuelven a su forma original al liberar la presión, lo que proporciona estabilidad en los cortes rápidos. Este modelo incluye una segunda zona de tracción con protuberancias en el antepié.
"La línea G.T. no tiene nada que ver con los diseños tradicionales", explica Klein. "El patrón de tracción es uno de esos elementos que se ha desarrollado a nivel microscópico en el Nike Sport Research Lab tras estudiar la relación entre la cancha y las zapatillas. Los equipos fueron capaces de crear una innovación que proporciona la cantidad adecuada de fricción en la cancha para hacer cortes y rotar más rápido y mover los pies con más precisión".
¿Las G.T. Cut 2 son mejores que las 1?
Desde luego. El nuevo modelo se basa en los puntos fuertes de su predecesor con mejoras significativas en línea con los comentarios de atletas. El talón más fino ofrece un ajuste más seguro, mientras que la mediasuela esculpida reduce el peso sin alterar nada en cuanto a rendimiento. La incorporación de la unidad Zoom Air en el talón y la plantilla de espuma React destaca aún más el compromiso de Nike de escuchar a los y las baloncestistas, y evolucionar.
¿La talla de las Air Zoom G.T. Cut 2 se corresponde con la habitual?
El tallaje es un poco pequeño. Para disfrutar de comodidad y seguridad nada más sacarlas de la cama, lo aconsejable es comprar media talla más.
En cuanto a las combinaciones de colores de las Air Zoom G.T. Cut 2, tenemos 2 para hombre y 2 para mujer a un precio minorista de 170 $ en nike.com y en tiendas seleccionadas.
Texto: Laura Lajiness Kaupke