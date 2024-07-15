Air Zoom G.T. Cut 2: el próximo salto innovador en baloncesto

En línea con la cultura de innovación de Nike, las Air Zoom G.T. Cut 2 se lanzaron en otoño de 2022 para impulsar el baloncesto con unas zapatillas técnicamente avanzadas.

Con un nuevo y evolucionado patrón de tracción que favorece los cortes precisos y rápidos en la cancha, este modelo deja claro que Nike busca ayudar a cualquier atleta a rendir al máximo.

"Los excelentes procesos de prueba del Nike Sport Research Lab nos permiten saber más sobre el juego e identificar hasta el más mínimo aspecto relacionado con el desempeño deportivo", afirma Ross Klein, director creativo sénior de zapatillas de rendimiento Nike.

"De esta forma podemos crear zapatillas para estar en lo más alto del baloncesto y de cualquier otro deporte. La línea G.T. nos anima a soñar y a superar los límites del potencial humano", comenta Klein.