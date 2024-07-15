La franquicia Jordan lanza las zapatillas de baloncesto Luka 2

Jordan lanza las zapatillas de baloncesto Luka 2
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Las segundas zapatillas de baloncesto exclusivas de Luka Dončić incorporan la espuma Formula 23 en toda la suela, una estructura IsoPlate para el pie y una cuña de espuma Cushlon 3.0.
Publicación del contenido original: 21 de junio de 2023
Lo que debes saber:
- El segundo lanzamiento de Luka Dončić incorpora 2 innovaciones exclusivas de Jordan: la espuma Formula 23 que cubre la suela completa y la estructura IsoPlate para envolver y sujetar el pie.
- Estas tecnologías se unen a una cuña de espuma Cushlon 3.0 que mantiene el control de los pies en la cancha.
- Cada temporada se lanzará una combinación de colores de las Jordan Luka 2 confeccionada con al menos un 20 % de material reciclado por peso.
Luka Dončić tiene un estilo de juego único: rápido, controlado y con una visión espectacular del partido. El equipo Jordan estudió la forma de jugar de Dončić muy de cerca para actualizar sus zapatillas exclusivas con innovaciones y un diseño que esté a la altura de sus necesidades en la cancha. El resultado: las Luka 2.
Durante el proceso de diseño colaborativo, el equipo Jordan analizó el estilo de juego multidireccional de Dončić. Las zapatillas reflejan la necesidad de contar con una capacidad de respuesta segura, ya que el jugador es famoso por sus step-backs y su particular ritmo.
Para optimizar los movimientos de Dončić, el equipo de diseño ha combinado la espuma Formula 23, que aporta ligereza, reactividad y ayuda a los pies de los jugadores a la hora de hacer movimientos laterales, con la estructura IsoPlate, que envuelve el pie para aportar más seguridad durante los movimientos multidireccionales.
Para ofrecer sujeción en el antepié al coger impulso durante los pases y los lanzamientos, todos estos elementos se han combinado con una cuña de espuma Cushlon 3.0 para lograr el ángulo de inclinación perfecto durante los movimientos explosivos.
La mediasuela de las Jordan Luka 2 está compuesta de 4 partes. La planta del pie incorpora la espuma Formula 23, que favorece los aterrizajes suaves y se completa con una estructura de espuma firme. Además, la cuña de espuma suave del lateral interior ayuda al pie a lograr un ángulo ideal para impulsarte de forma eficiente en la cancha. Para ofrecer sujeción durante los movimientos laterales rápidos que caracterizan a Dončić, el lateral más elevado cuenta con una estructura IsoPlate que favorece el equilibrio y una postura recta.
Fecha de lanzamiento: las Jordan Luka 2 están disponibles a partir del 5 de julio de 2023 en la combinación de colores Luk.AI, solo para algunos Nike Members de distintas partes del mundo, y el 11 de julio en Jordan.com y puntos de venta seleccionados.
Preguntas más frecuentes
¿Cuánto cuestan las Luka 2?
El precio de venta de las Luka 2 es de 130 $ en tallas para adultos y de 100 $ en tallas de niño/a.
¿Cuándo se lanzaron las Luka 1?
Las Luka 1 se lanzaron en 2022. Para obtener más información sobre el lanzamiento, consulta el lanzamiento oficial.