La franquicia Jordan lanza las zapatillas de baloncesto Luka 2

Para optimizar los movimientos de Dončić, el equipo de diseño ha combinado la espuma Formula 23, que aporta ligereza, reactividad y ayuda a los pies de los jugadores a la hora de hacer movimientos laterales, con la estructura IsoPlate, que envuelve el pie para aportar más seguridad durante los movimientos multidireccionales.

Para ofrecer sujeción en el antepié al coger impulso durante los pases y los lanzamientos, todos estos elementos se han combinado con una cuña de espuma Cushlon 3.0 para lograr el ángulo de inclinación perfecto durante los movimientos explosivos.

La mediasuela de las Jordan Luka 2 está compuesta de 4 partes. La planta del pie incorpora la espuma Formula 23, que favorece los aterrizajes suaves y se completa con una estructura de espuma firme. Además, la cuña de espuma suave del lateral interior ayuda al pie a lograr un ángulo ideal para impulsarte de forma eficiente en la cancha. Para ofrecer sujeción durante los movimientos laterales rápidos que caracterizan a Dončić, el lateral más elevado cuenta con una estructura IsoPlate que favorece el equilibrio y una postura recta.

Fecha de lanzamiento: las Jordan Luka 2 están disponibles a partir del 5 de julio de 2023 en la combinación de colores Luk.AI, solo para algunos Nike Members de distintas partes del mundo, y el 11 de julio en Jordan.com y puntos de venta seleccionados.