Nike presenta sus primeras zapatillas en colaboración con Devin Booker: las Nike Book 1
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La estética para el día a día se combina con funcionalidad y rendimiento.
Publicación del contenido original: 14 de septiembre de 2023
Es oficial: la estrella del baloncesto Devin Booker se ha unido a la exclusiva familia Nike. Como inicio de la colaboración, Nike ha lanzado las Nike Book 1, el primer modelo de la serie exclusiva de Booker con la marca que saldrá a la venta en la primavera de 2024.
Estas zapatillas cuentan con una estética para el día a día y ofrecen funcionalidad y rendimiento. Además, evocan el juego de Booker, con un estilo clásico pensado para destacar en la cancha. Booker explica que, de primeras, se les ocurrió la frase "clásico del futuro". "Al principio del proceso de diseño, pensamos que las zapatillas deberían combinar rendimiento y un estilo para el día a día. El objetivo era crear algo atemporal".
Según un comunicado de prensa de Nike, para comenzar a crear las Nike Book 1, Booker eligió varias zapatillas que le gustaban bastante, incluidas las Air Force 1, las Blazer y las AJ1. Es una persona creativa tanto en la cancha como fuera de ella, así que también se basó en elementos ajenos al mundo de las zapatillas, como uno de sus coches vintage restaurados, un Chevy Blazer K5 de 1972 al que llama "Uncle Larry".
Con toda esa inspiración, la visión del diseño quedó muy clara: crear unas zapatillas para atletas en homenaje al estilo de juego de Booker y su pasión por la estética clásica. ¿El resultado? Tal y como revela el comunicado, las Nike Book 1 cuentan con detalles que ofrecen estabilidad lateral, amortiguación y reactividad en la planta del pie. Además, los equipos de diseño de Nike han incluido espuma Cushlon 2.0 en la mediasuela, un lateral de TPU rígido para mayor sujeción y una cámara Nike Zoom Air de carga superior en el talón.
Al igual que su querido Chevy, el exterior de las zapatillas combina estilo y funcionalidad. Por ejemplo, en la parte superior, la sarga y la lona inspirada en la ropa de trabajo proporcionan más durabilidad. Por otro lado, la zona del tobillo de ante y la piel del antepié contribuyen a una sensación natural y suave.
Las Nike Book 1 se lanzarán en la primavera de 2024 y estarán disponibles en 2 combinaciones de colores exclusivas.