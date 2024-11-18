Nike presenta sus primeras zapatillas en colaboración con Devin Booker: las Nike Book 1

Según un comunicado de prensa de Nike, para comenzar a crear las Nike Book 1, Booker eligió varias zapatillas que le gustaban bastante, incluidas las Air Force 1, las Blazer y las AJ1. Es una persona creativa tanto en la cancha como fuera de ella, así que también se basó en elementos ajenos al mundo de las zapatillas, como uno de sus coches vintage restaurados, un Chevy Blazer K5 de 1972 al que llama "Uncle Larry".

Con toda esa inspiración, la visión del diseño quedó muy clara: crear unas zapatillas para atletas en homenaje al estilo de juego de Booker y su pasión por la estética clásica. ¿El resultado? Tal y como revela el comunicado, las Nike Book 1 cuentan con detalles que ofrecen estabilidad lateral, amortiguación y reactividad en la planta del pie. Además, los equipos de diseño de Nike han incluido espuma Cushlon 2.0 en la mediasuela, un lateral de TPU rígido para mayor sujeción y una cámara Nike Zoom Air de carga superior en el talón.

Al igual que su querido Chevy, el exterior de las zapatillas combina estilo y funcionalidad. Por ejemplo, en la parte superior, la sarga y la lona inspirada en la ropa de trabajo proporcionan más durabilidad. Por otro lado, la zona del tobillo de ante y la piel del antepié contribuyen a una sensación natural y suave.

Las Nike Book 1 se lanzarán en la primavera de 2024 y estarán disponibles en 2 combinaciones de colores exclusivas.