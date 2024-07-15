Nike incorpora la innovadora tecnología de la espuma ZoomX al baloncesto con las G.T. Cut 3

Durante el desarrollo de esta última versión de la serie G.T., el equipo de diseño tuvo muy en cuenta la inclusividad. Por primera vez, Nike ha creado un modelo G.T. más económico. Al igual que las G.T. Cut 3, las G.T. Cut Academy son unas zapatillas de alto rendimiento que se centran en la comodidad, la tracción y el estilo. Las zapatillas incluyen una unidad Zoom Air en el antepié, espuma Renew y el tradicional patrón de espiga para mayor tracción, por lo que son perfectas para aquellas personas que juegan al baloncesto en diversas superficies.

La colección infantil de las G.T. Cut 3 cuenta con modelos para niños/as más mayores y más jóvenes. Diseñados con características similares a las de las G.T. Cut 3 para adulto, los modelos para niño/a cuentan con una mediasuela Cushlon y un innovador patrón de tracción con diseño de espiga. Están pensadas para que sientan confianza, comodidad y seguridad al cortar hacia la canasta.

Estos modelos de la franquicia Greater Than, que se presentaron por primera vez en noviembre de 2023, se lanzaron en enero de 2024 y están disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas.