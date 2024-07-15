Nike incorpora la innovadora tecnología de la espuma ZoomX al baloncesto con las G.T. Cut 3

Nike introduce la innovadora tecnología de la espuma ZoomX al baloncesto con las G.T. Cut 3
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Descubre por qué las G.T. Cut 3 son las zapatillas de baloncesto definitivas.
- Las G.T. Cut 3 son las primeras zapatillas de baloncesto de Nike con una mediasuela de espuma ZoomX, diseñada para distanciarte de tus oponentes a máxima velocidad.
- La tecnología Flywire refuerza la parte superior de tela ligera de las zapatillas para mejorar la sujeción del antepié y favorecer la estabilidad.
- Esta última versión de la serie introduce un modelo más económico, las G.T. Cut Academy, junto con una gama para niños/as de diferentes edades.
Las nuevas G.T. Cut 3 Nike son unas superestrellas del baloncesto. Están especialmente diseñadas para ofrecer una capacidad de respuesta y una tracción extraordinarias, y cuentan con una gran amortiguación para desmarcarte de tu oponente lo más rápido posible. Esta velocidad se debe a la mediasuela de espuma ZoomX, una característica nunca antes vista en unas zapatillas de baloncesto Nike.
Estas zapatillas son la tercera versión de la serie que se lanzó en 2021 con el nombre G.T., que proviene de "Greater Than". Esta serie de Nike ofrece zapatillas de baloncesto centradas en aspectos concretos del juego. Si bien todas las zapatillas de la serie G.T. potencian la capacidad de cortar, correr y saltar, cada modelo ofrece un mayor rendimiento en aquellas habilidades que quieres mejorar.
Con el fin de adaptar la espuma ZoomX a unas zapatillas de baloncesto, las G.T. Cut 3 tenían que incorporar la reactividad de la espuma y, al mismo tiempo, transmitir una sensación de proximidad al suelo. El resultado son unas zapatillas más ligeras y reactivas que sus predecesoras, las G.T. Cut 2 y las Air Zoom G.T. Cut.
Para hacer cortes rápidos en la cancha, necesitas unas zapatillas que no solo sean potentes, sino también estables. Por eso, estas zapatillas se diseñaron con una parte superior de tela ligera reforzada con tecnología Flywire para sujetar el antepié. Otros elementos que favorecen la estabilidad de las G.T. Cut 3 son el componente de TPU que envuelve los laterales de las zapatillas, y las almohadillas con diseño de espiga modificadas en la suela exterior. Se han utilizado mapas de presión para diseñar y desarrollar el patrón y proporcionarte la tracción que necesitas donde más la necesitas.
La base de las Seattle Storm, Jewell Loyd, puede corroborar cómo estas zapatillas mejoran su rendimiento en la cancha. "Las G.T. Cut 3 mejoran mi capacidad para parar en seco y me permiten dar ese primer paso rápido que siempre ha identificado mi estilo de juego", dice Jewell Loyd. "No soy la más alta, pero mi capacidad para llegar a las posiciones más rápido que la defensa me ayuda a lanzar la pelota cuando quiero y me permite hacer una jugada defensiva cuando lo necesito. Con esto, consigo mejorar mi juego".
Durante el desarrollo de esta última versión de la serie G.T., el equipo de diseño tuvo muy en cuenta la inclusividad. Por primera vez, Nike ha creado un modelo G.T. más económico. Al igual que las G.T. Cut 3, las G.T. Cut Academy son unas zapatillas de alto rendimiento que se centran en la comodidad, la tracción y el estilo. Las zapatillas incluyen una unidad Zoom Air en el antepié, espuma Renew y el tradicional patrón de espiga para mayor tracción, por lo que son perfectas para aquellas personas que juegan al baloncesto en diversas superficies.
La colección infantil de las G.T. Cut 3 cuenta con modelos para niños/as más mayores y más jóvenes. Diseñados con características similares a las de las G.T. Cut 3 para adulto, los modelos para niño/a cuentan con una mediasuela Cushlon y un innovador patrón de tracción con diseño de espiga. Están pensadas para que sientan confianza, comodidad y seguridad al cortar hacia la canasta.
Estos modelos de la franquicia Greater Than, que se presentaron por primera vez en noviembre de 2023, se lanzaron en enero de 2024 y están disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas.
Preguntas más frecuentes
¿Qué significa Nike G.T.?
El nombre "G.T." hace referencia a "Greater Than", una serie de zapatillas de baloncesto que Nike lanzó en 2021 con tres modelos: las Air Zoom G.T. Cut, las Air Zoom G.T. Run y las Air Zoom G.T. Jump. El objetivo de esta serie es ofrecer zapatillas de baloncesto centradas en un aspecto específico del juego, desde los cortes hasta los saltos, para que puedas mejorar tu rendimiento en esa habilidad que se te resiste.
¿Qué son las G.T. Cut 3?
Las G.T. Cut 3 son la última incorporación a la serie Greater Than de la marca. Lo más destacado de estas zapatillas es la mediasuela de espuma ZoomX, diseñada para distanciarte de tus oponentes a gran velocidad. Si bien la tecnología se había presentado en zapatillas Nike orientadas a otros deportes, como el running, las G.T. Cut 3 son las primeras zapatillas de baloncesto Nike con una mediasuela de espuma ZoomX.
¿La talla de las G.T. Cut 3 se corresponde con la habitual?
Sí, las G.T. Cut 3 son acordes a la talla habitual. Las zapatillas unisex están disponibles en tallas enteras y medias para hombre y mujer desde la 36 a la 52,5.
¿Cuál es el precio de las G.T. Cut 3?
Las G.T. Cut 3 cuestan 190 $.
¿Cuánto cuestan las G.T. Cut Academy en comparación con las G.T. Cut 3?
Las G.T. Cut Academy tienen un precio de 95 $.
¿Cuál es el precio de las G.T. Cut 3 para niño/a?
El precio de las G.T. Cut 3 para niño/a va de 65 $ (para niño/a pequeño/a) a 105 $ (para niño/a).
¿Qué combinaciones de colores están disponibles para las G.T. Cut 3?
Las G.T. Cut 3 están disponibles en cuatro combinaciones de colores: summit white/picante red/football grey/metallic silver, negro/vintage green/bicoastal/malachite, blanco/metallic silver/sail/midnight navy y light bone/vapor green/cargo khaki/sail.
Texto: Erica Brooke Gordon