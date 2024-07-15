La franquicia Jordan lanza una silueta de las Air Jordan 2 en honor a la leyenda del baloncesto Howard "H" White

Para rendir homenaje a la influencia de Howard "H" White en el baloncesto, la franquicia Jordan lanza unas Air Jordan 2 "H" Wings de edición limitada inspiradas en su carrera. Como modelo favorito de H, este lanzamiento especial de las Air Jordan 2 se ha fabricado siguiendo el diseño original de 1987, incluyendo la forma y el ajuste de las zapatillas.

En homenaje al instituto Kecoughtan, en el que H empezó a jugar al baloncesto, las zapatillas presentan los colores del centro: blanco, verde y negro. Este programa de baloncesto sirvió como experiencia formativa para H, ya que más tarde se convirtió en base destacado en la universidad de Maryland y, a continuación, fue elegido en el draft de la NBA, justo antes de que varias lesiones de rodilla le obligaran a finalizar su carrera en este deporte.

Ahora, H es vicepresidente del departamento de asuntos de la franquicia Jordan, y lleva años siendo líder y mentor en la franquicia. Es cocreador de Jordan Brand Wings, un programa global que ofrece educación y orientación a jóvenes.

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