La franquicia Jordan lanza una silueta de las Air Jordan 2 en honor a la leyenda del baloncesto Howard "H" White

Jordan lanza una versión de las Air Jordan 2 "H" Wings en honor a la leyenda Howard "H" White
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Estas zapatillas de edición limitada están inspiradas en la gran carrera de H con la franquicia Jordan y sus contribuciones a la comunidad del baloncesto de todo el mundo.
Publicación del contenido original: 1 de junio de 2023
Lo que debes saber:
- Para rendir homenaje a la influencia de Howard "H" White en el baloncesto, Jordan lanza una edición limitada de las Air Jordan 2 "H" Wings.
- Las Air Jordan 2 "H" Wings se lanzan el 10 de junio en la SNKRS App.
Para rendir homenaje a la influencia de Howard "H" White en el baloncesto, la franquicia Jordan lanza unas Air Jordan 2 "H" Wings de edición limitada inspiradas en su carrera. Como modelo favorito de H, este lanzamiento especial de las Air Jordan 2 se ha fabricado siguiendo el diseño original de 1987, incluyendo la forma y el ajuste de las zapatillas.
En homenaje al instituto Kecoughtan, en el que H empezó a jugar al baloncesto, las zapatillas presentan los colores del centro: blanco, verde y negro. Este programa de baloncesto sirvió como experiencia formativa para H, ya que más tarde se convirtió en base destacado en la universidad de Maryland y, a continuación, fue elegido en el draft de la NBA, justo antes de que varias lesiones de rodilla le obligaran a finalizar su carrera en este deporte.
Ahora, H es vicepresidente del departamento de asuntos de la franquicia Jordan, y lleva años siendo líder y mentor en la franquicia. Es cocreador de Jordan Brand Wings, un programa global que ofrece educación y orientación a jóvenes.
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El panel del contrafuerte superior de las zapatillas presenta un diseño dibujado a mano inspirado en unas alas. El panel del contrafuerte inferior y la parte superior se han fabricado con piel premium duradera.
El talón de las zapatillas está diseñado con un acabado traslúcido con un logotipo "H" dorado en referencia a la camiseta universitaria de H y a la idea del dorado como sinónimo de alcanzar un logro. Los cordones tienen las palabras "Power" (poder) y "Belief" (convicción), dos de las cualidades que H ha aportado a la franquicia Jordan.
H fue uno de los creadores de Jordan Brand Wings en 2015 y una pieza clave a la hora de sentar las bases del programa de colaboración comunitaria de la marca. El programa ayuda a jóvenes a acceder a estudios superiores mediante becas, asesoramiento y orientación.
Coincidiendo con el lanzamiento de las Air Jordan 2 "H" Wings de este año, la marca da la bienvenida a la promoción de 2027 de Jordan Brand Wings, formada por 38 estudiantes con mucha motivación procedentes de Los Ángeles, Nueva York, Portland, Chicago, Filadelfia y Charlotte. Esta es la mayor promoción de estudiantes Wing de Norteamérica hasta la fecha.
Fecha de lanzamiento: Las Air Jordan 2 "H" Wings se lanzan el 10 de junio de 2023 en la SNKRS App.