Nike inicia una colaboración con Sabrina Ionescu con una colección de ropa y calzado

En un esfuerzo por apoyar a la próxima generación de jugadores de baloncesto dentro y fuera de la cancha, Nike ha anunciado su colaboración con la jugadora profesional Sabrina Ionescu.

Kerry Sobol, vicepresidenta de Global Women's Team and Organized Sports, en una rueda de prensa donde se anunciaba la colaboración, ha explicado que Ionescu es la primera jugadora de baloncesto que lanza una colección exclusiva unisex con NIKE, Inc. Además, apunta que a todo el mundo le entusiasma que lidere el proyecto con Nike y que continúe cambiando el ámbito del deporte para futuras generaciones.

Con esta colaboración, Ionescu se une a un impresionante grupo de atletas con colecciones exclusivas de Nike como Serena Williams y Megan Rapinoe. La colección de Ionescu se centra en ofrecer productos de máxima calidad.