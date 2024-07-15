Nike inicia una colaboración con Sabrina Ionescu con una colección de ropa y calzado

Nike inicia una colaboración con Sabrina Ionescu con una nueva colección de ropa y calzado
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Ionescu es la primera jugadora de baloncesto en lanzar diseños unisex en la colección que lleva su nombre.
Publicación del contenido original: 16 de marzo de 2023
- La jugadora de baloncesto profesional Sabrina Ionescu se une a las colecciones exclusivas de Nike.
- En colaboración con Ionescu, Nike lanza una colección de ropa y accesorios, así como unas zapatillas de baloncesto centradas en el rendimiento, las Sabrina 1.
- La colección es unisex y se basa en datos recopilados de jugadores de diferentes géneros.
En un esfuerzo por apoyar a la próxima generación de jugadores de baloncesto dentro y fuera de la cancha, Nike ha anunciado su colaboración con la jugadora profesional Sabrina Ionescu.
Kerry Sobol, vicepresidenta de Global Women's Team and Organized Sports, en una rueda de prensa donde se anunciaba la colaboración, ha explicado que Ionescu es la primera jugadora de baloncesto que lanza una colección exclusiva unisex con NIKE, Inc. Además, apunta que a todo el mundo le entusiasma que lidere el proyecto con Nike y que continúe cambiando el ámbito del deporte para futuras generaciones.
Con esta colaboración, Ionescu se une a un impresionante grupo de atletas con colecciones exclusivas de Nike como Serena Williams y Megan Rapinoe. La colección de Ionescu se centra en ofrecer productos de máxima calidad.
Y hablando de productos de máxima calidad, las Sabrina 1 son las zapatillas con las que se inaugura la colección. Se han confeccionado para adaptarse al estilo único de juego de Ionescu, con aceleraciones rápidas y cortes ágiles, y garantizar la frescura sin importar el momento del partido. Por eso, las zapatillas son ligeras, estables y dan prioridad a la comodidad. Para lograrlo, cuentan con una combinación de amortiguación Nike React de longitud completa y una unidad Nike Zoom Air de carga superior en el antepié. Además de ofrecer mayor comodidad, esta combinación ayuda a proporcionar reactividad y retorno de energía mientras se estabiliza el mediopié para sujetar muy bien los pies.
El bordado de las Sabrina 1 es un guiño a su herencia rumana, ya que recuerda al diseño y la arquitectura tradicional del país. Asimismo, quienes lleven las Sabrina 1 y quieran inspirarse en medio de un partido complicado solo tendrán que mirarse los pies. El Swoosh en relieve inclinado representa las barreras que Ionescu ha derribado.
Hay disponible una selección de sudaderas con capucha, camisetas, pantalones cortos y bandoleras en todo tipo de tallas unisex para adultos. También contamos con calcetines para jugar confeccionados con tecnología Dri-FIT ADV y un 80 % de materiales reciclados como mínimo.
Las Sabrina 1 y la colección exclusiva estarán disponibles en el verano de 2023 en nike.com y tiendas seleccionadas.