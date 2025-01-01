Zapatillas Jordan 11: rendimiento a la máxima potencia
Nuestra aventura con las Jordan comenzó en los años 80, cuando lanzamos la primera colaboración con Michael Jordan. Desde entonces, no hemos parado de innovar. Nuestras zapatillas Jordan 11 están pensadas para jugar gracias a los materiales de calidad profesional y a su icónico estilo. El excepcional agarre, la parte superior ligera y la incomparable amortiguación ofrecen confort en la cancha y en la calle.
Tanto para los partidos decisivos como para las sesiones de entrenamiento entre amateurs, las zapatillas con mejor rendimiento se construyen de arriba abajo. Nuestro modelo Jordan 11 tiene suelas de goma antideslizantes, un excelente agarre y una gran tracción que te permitirán detenerte, moverte, girar y saltar con libertad. Encuentra detalles de diseño ingeniosos, como materiales translúcidos que dan un toque futurista y puntas reforzadas que aseguran la máxima durabilidad.
Sea cual sea el deporte que practiques, la amortiguación para tus articulaciones y músculos es crucial para prevenir los tirones o las lesiones. La gama de Jordan 11 incorpora nuestras famosas unidades Nike Air que absorben los impactos, además de ofrecer una sensación ligera y flexible para que te muevas sin restricciones. Elige la posición que se adapte mejor a tu estilo de juego para volar en la cancha: en la parte delantera, en el talón o a lo largo de todo el pie.
Para proteger el futuro de nuestro planeta, todos tenemos que poner de nuestra parte. Por ello, hemos creado la iniciativa «Move to Zero» de Nike con un sencillo objetivo: conseguir que toda nuestra empresa logre un cero neto de emisiones de carbono y residuos. Como parte de este compromiso, desde 2008 las suelas Air elaboradas en las fábricas de Oregón y Misuri contienen al menos un 25 % de residuos reciclados procedentes de la manufacturación. Aunque todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, vamos por buen camino. Al elegir las zapatillas Jordan 11 con Nike Air, tú también aportarás tu granito de arena.