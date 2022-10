El compromiso con la comunidad de Jordan Brand

Nuestras primeras inversiones están destinadas a aumentar el poder social y político de la comunidad negra a través de la lucha contra la opresión que sufren los votantes negros.



En EE. UU., donaremos 1 millón de dolares a la NAACP, al Legal Defense and Educational Fund (LDF) y al The Formerly Incarcerated & Convicted People and Families Movement (FICPFM), respectivamente. Se destinarán 500.000 dólares a Black Voters Matter como muestra de apoyo por sus iniciativas a nivel nacional.



Los siguientes objetivos consistirán en seguir desarrollando nuestros planes de inversión vinculados a nuestros tres ámbitos más importantes: justicia social, justicia económica y educación y concienciación, tanto en las organizaciones nacionales de EE. UU. como locales.