Felicítalas por su progreso en el deporte, no solo por las victorias

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con socios de la comunidad y expertos para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes.



Sentir que mejoras en algo tiene un efecto increíblemente poderoso. Por eso, las niñas quieren entrenadores que las ayuden a sentirse bien con su progreso, sin importar el resultado del juego. En eso radica el significado del deporte y es así como se aprende. Cada swing, pase, sprint o patada te hace mejorar. También lo hace cada pelota perdida, tropezón, golpe fallido o error.



En el deporte, a esto se le llama "Mastery Approach", un conjunto de técnicas que promueven la motivación y el esfuerzo, desarrollan las habilidades atléticas y reducen la ansiedad. Los entrenadores que usan el Mastery Approach logran que los jóvenes se impliquen de verdad y se adueñen de su proceso de aprendizaje:



Lo que está en manos del atleta: Los entrenadores que se centran en lo que está en manos del atleta (como esforzarse, probar cosas nuevas o repetir algo difícil) ayudan al atleta a desarrollar las bases de un buen rendimiento y no se centran solamente en el resultado final. Además, centrarse en lo que está en sus manos también ayuda a los atletas a labrarse su propio camino y ser el tipo de profesional que quieran ser.



Las pequeñas victorias: Nadie se convierte en Serena Williams la primera vez que coge una raqueta de tenis. Si una niña que nunca ha jugado al tenis se compara con Serena, o incluso con la mejor jugadora de su equipo, lo más probable es que se desmotive. Por ello, lo mejor es celebrar los pequeños logros para que mantenga su motivación de seguir aprendiendo. Por ejemplo, la primera vez que supera la red, su peloteo más largo o la primera vez que borde un servicio por encima de la cabeza.



No estancarse en los errores: Las niñas suelen interiorizar los errores de manera diferente a los niños, y a menudo los llevan a un plano más personal, lo que puede hacer que tiren la toalla más rápido para evitar decepcionarse. No estancarse mentalmente en los errores es muy importante para que las chicas ganen confianza, se centren en el siguiente partido y se diviertan.



Las niñas quieren ver su progreso, no solamente con victorias y derrotas, sino también a través de las habilidades que están aprendiendo. Nadie ha nacido con un trofeo bajo el brazo. Mejorar lleva su tiempo, por lo que es igual de importante celebrar las victorias del día a día (como el desarrollo de habilidades, el esfuerzo, el trabajo en equipo o las emociones compartidas) como celebrar los partidos ganados y goles marcados.