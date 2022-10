Impulso competitivo de las niñas en el deporte

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan el deporte es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con socios de la comunidad y expertos para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes



A las niñas les encanta jugar y competir. Las investigaciones confirman que tres cuartas partes de las niñas afirman que lo que más les gusta del deporte es la competitividad. También les gusta jugar en equipos que fomenten el espíritu ganador y la diversión. Sabemos que las niñas no son frágiles y no son más propensas a hacerse daño que los niños. Quieren competir por encima de todo.



Esto no significa que tengas que llevar las puntuaciones a rajatabla en todos los entrenamientos. Significa que debes encontrar diferentes formas de hacer que se involucren en competiciones amistosas al tiempo que adquieren nuevas habilidades.



Los mejores partidos son los que mantienen el nivel de actividad y reducen al máximo los tiempos muertos. Los juegos que favorecen la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y las habilidades de movimiento son perfectos. Aquí te dejamos unas actividades divertidas y fáciles para enseñar estos conceptos y hacer que las niñas se muevan.



Queremos que se muevan todo lo posible, y ellas también lo quieren, así que asegúrate de modificar las reglas de juegos como el pillapilla, donde las eliminadas dejan de jugar. Por ejemplo, en una versión modificada del pillapilla, si te pillan tienes que "congelarte" cinco segundos y gritar el nombre de tu atleta o equipo favorito.



Poder competir también significa tener la ropa necesaria, no solamente para el deporte en concreto, sino para estar cómodas con su cuerpo. Si te parece que una niña no está cómoda o de repente para de jugar para sentarse, puede que necesite equipación específica, como un sujetador deportivo. Aborda el tema de la forma más apropiada y anímala a que se lo comente a su padre, madre o persona a cargo para que pueda jugar cómoda y segura.