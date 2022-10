Crear espacios deportivos para las niñas

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, hoy en día, la tasa de niñas que abandonan las actividades deportivas es el doble que la de los niños. En Nike hemos colaborado con socios y expertos de la comunidad para revertir esta tendencia y crear la Guía para entrenar a niñas, un recurso para orientar, empoderar y apoyar a las atletas más jóvenes.



Lo cierto es que las equipaciones y los espacios deportivos no están diseñados para las niñas. Y esta idea se refuerza de manera no intencionada en distintas situaciones. Tener que cruzar un parque entero para encontrar un baño o tomar prestados los uniformes del equipo de los chicos transmite que el que haya niñas atletas es una idea tardía, algo anecdótico que no forma parte de lo que se considera normal. La equipación de protección tampoco se crea siempre teniendo en cuenta a las niñas, por lo que puede no quedarles bien y resultar incómoda e incluso peligrosa.



A menudo, las niñas tienen que apañárselas en condiciones poco propicias, lo que afecta negativamente a su experiencia con el deporte.



Las niñas necesitan equipación de su talla y ropa que les quede bien, espacios cercanos y limpios para poder gestionar sus necesidades de higiene básicas y entrenamientos en lugares y horarios que no pongan en peligro su integridad física. Aunque no puedas construir un baño mejor, puedes hacer que las niñas se sientan más cómodas y seguras considerando estas necesidades cuando planifiques las sesiones deportivas y sus ubicaciones.



Y recuerda: a muchas niñas no se les anima a practicar deporte. El simple hecho de apuntarse a un deporte es un riesgo, por lo que para las niñas es todavía más importante tener un ambiente positivo y saludable que les permita sentirse a gusto y pasárselo bien.