Made to play: playmakers

Els playmakers són líders Made to Play a les comunitats locals que treballen perquè els nens i nenes es moguin. Un grup d'aquests playmakers és el Nike Community Ambassadors (NCA), format per empleats de les botigues Nike que han rebut formació específica i es dediquen a impulsar el compromís Made to Play de Nike per tot el món. Amb aquest objectiu, proporcionen als nens i nenes dels seus barris accés a tot allò que necessiten per poder seguir jugant. Mentre realitzaven aquesta tasca han confeccionat una guia per inspirar altres persones, com tu, perquè s'involucrin al seu barri i es converteixin també en playmakers.