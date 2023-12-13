Ajuda les nenes perquè escoltin el seu cos
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Les nenes tenen més probabilitats d'acceptar i valorar el que poden fer i experimentar quan escolten el seu cos, n'aprenen i són conscients del que necessita quan fan esport. Animem-les a seguir jugant.
Les nenes haurien de gaudir de l'esport a partir de la seva experiència, no del seu físic. És molt habitual que les noies pateixin per l'aspecte que tenen, i això es pot manifestar de diverses maneres, com ara la comparació amb les altres, el discurs negatiu, positiu o excessiu sobre el seu físic o l'evitació de certes activitats per por que les jutgin. Si animem les nenes a apreciar, respectar i escoltar el seu cos (les seves capacitats, limitacions i trets únics), podem incentivar la confiança en el propi cos i millorar la seva experiència en l'àmbit esportiu.
És possible que les nenes no escoltin el seu cos per diversos motius. Per exemple, pot ser que ignorin la sensació de gana i se saltin algun àpat perquè estan preocupades pel pes, o pot ser que segueixin esforçant-se malgrat tenir una lesió perquè no es volen perdre un partit. De manera inconscient, les companyes d'equip, els entrenadors i els pares i les mares també poden fer que les nenes ignorin les seves necessitats corporals. Al cap i a la fi, segur que a moltes nenes els han dit alguna vegada que exageraven. Hem de normalitzar i fomentar que les nenes escoltin el seu cos i que facin esport de manera adequada per a elles.
Per ajudar-te, et presentem la Comprovació de sensacions en tres passos, una eina útil per a entrenadors, pares i mares que es pot fer servir amb nenes en qualsevol moment i que els permet investigar de manera senzilla què necessita el seu cos. Ensenya-li els passos següents i veuràs com connecta amb el cos i adquireix més confiança.
Amb aquests tres passos, demostrem a les nenes que ens interessem pel que senten i que confiem en el seu criteri. Volem crear una generació d'atletes que connectin amb el seu cos, el respectin i en tinguin cura.
Body Confident Sport és un programa creat per Nike i Dove per ajudar les nenes a sentir-se segures amb el seu cos i a convertir l'esport en una activitat en què se sentin incloses. El contingut s'ha dissenyat amb la col·laboració del Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport i el Centre for Appearance Research.
Si vols veure tots els recursos, visita aquest enllaç: