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Ajuda les nenes perquè escoltin el seu cos

Parlem obertament

Les nenes tenen més probabilitats d'acceptar i valorar el que poden fer i experimentar quan escolten el seu cos, n'aprenen i són conscients del que necessita quan fan esport. Animem-les a seguir jugant.

Última actualització: 13 de desembre del 2023
4 min. de lectura
Ajuda les nenes perquè escoltin el seu cos

Les nenes haurien de gaudir de l'esport a partir de la seva experiència, no del seu físic. És molt habitual que les noies pateixin per l'aspecte que tenen, i això es pot manifestar de diverses maneres, com ara la comparació amb les altres, el discurs negatiu, positiu o excessiu sobre el seu físic o l'evitació de certes activitats per por que les jutgin. Si animem les nenes a apreciar, respectar i escoltar el seu cos (les seves capacitats, limitacions i trets únics), podem incentivar la confiança en el propi cos i millorar la seva experiència en l'àmbit esportiu.

És possible que les nenes no escoltin el seu cos per diversos motius. Per exemple, pot ser que ignorin la sensació de gana i se saltin algun àpat perquè estan preocupades pel pes, o pot ser que segueixin esforçant-se malgrat tenir una lesió perquè no es volen perdre un partit. De manera inconscient, les companyes d'equip, els entrenadors i els pares i les mares també poden fer que les nenes ignorin les seves necessitats corporals. Al cap i a la fi, segur que a moltes nenes els han dit alguna vegada que exageraven. Hem de normalitzar i fomentar que les nenes escoltin el seu cos i que facin esport de manera adequada per a elles.

Ajuda les nenes perquè escoltin el seu cos

Per ajudar-te, et presentem la Comprovació de sensacions en tres passos, una eina útil per a entrenadors, pares i mares que es pot fer servir amb nenes en qualsevol moment i que els permet investigar de manera senzilla què necessita el seu cos. Ensenya-li els passos següents i veuràs com connecta amb el cos i adquireix més confiança.

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    Primer pas: pausa

    Demana-li que s'aturi i que faci tres respiracions profundes inspirant pel nas i traient l'aire per la boca.

    Si se sent còmoda, demana-li que tanqui els ulls.

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    Segon pas: autoobservació

    Demana-li que s'observi el cos de dalt a baix. Digues-li que se centri en les sensacions i la part on les percep.

    Què nota? Per exemple, té fred? Té gana?

    El seu cos necessita alguna cosa? Per exemple, té tensió a les espatlles? Necessita menjar?

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    Tercer pas: acció

    Ara que la nena ja ha observat el seu propi cos, ha d'actuar per satisfer-ne les necessitats, com ara estirant aquelles parts on senti tensió o menjant un snack ràpid. Potser no necessita res i pot continuar tal com estava.

    Pot fer servir aquest exercici allà on vulgui i en qualsevol moment, per exemple, abans de començar a entrenar-se o de camí cap a un partit.

    Aquest és un petit acte d'autocura que l'ajuda a connectar més amb el seu cos. Digues-li que el provi quan ho necessiti.

Amb aquests tres passos, demostrem a les nenes que ens interessem pel que senten i que confiem en el seu criteri. Volem crear una generació d'atletes que connectin amb el seu cos, el respectin i en tinguin cura.

Body Confident Sport és un programa creat per Nike i Dove per ajudar les nenes a sentir-se segures amb el seu cos i a convertir l'esport en una activitat en què se sentin incloses. El contingut s'ha dissenyat amb la col·laboració del Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport i el Centre for Appearance Research.

Si vols veure tots els recursos, visita aquest enllaç:

www.bodyconfidentsport.com

Ajuda les nenes perquè escoltin el seu cos

Publicat originalment el: 13 de desembre del 2023

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