Adapta els espais esportius per a les nenes
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
La realitat és que l'equipament i els espais esportius no estan normalment dissenyats per a nenes. I aquesta situació es reafirma involuntàriament de moltes maneres. Creuar tot el parc per trobar un bany o haver d'utilitzar els uniformes prestats de l'equip dels nens transmet el missatge que les nenes no són una prioritat. L'equipament de protecció no sempre està dissenyat per a les nenes, i el resultat pot ser un equipament incòmode que no s'adapta a elles i, fins i tot, insegur.
"Moltes vegades han de conformar-se i això té un impacte negatiu en la seva experiència amb l'esport."
Les nenes necessiten un equipament i roba que s'adaptin a elles, espais pròxims, nets i segurs per a les seves necessitats higièniques, i entrenaments en llocs i hores que no suposin un risc per a la seva seguretat. Potser no pots construir un bany que sigui millor, però a l'hora de planificar els entrenaments i triar les ubicacions pots crear un espai segur i còmode tenint en compte aquestes necessitats.
I recorda que a moltes nenes no les animen a jugar. El fet d'anar-hi ja és un risc i, per tant, és vital crear un entorn positiu i saludable perquè se sentin segures i s'ho passin bé sense sentir-se jutjades o discriminades.
Preparar-les per a l'èxit
- Fes que estiguin segures i que se sentin còmodes.
Comprova amb antelació que l'espai és segur, que està ben il·luminat i que està supervisat. Els banys han de ser fàcilment accessibles i privats. Si l'espai no compleix els requisits desitjats, cerca alternatives (un altre gimnàs o parc) o programa l'entrenament durant el dia.
- Crea entorns inclusius
Dona'ls l'oportunitat de sentir-se part de l'equip. A mesura que les normes de la identitat de gènere canviïn, els nens i nenes s'han de sentir còmodes. Per començar, utilitza un llenguatge inclusiu. En lloc de dir "nois" o utilitzar els pronoms de forma incorrecta, utilitza uns termes inclusius, com ara "equip" o "grup". A continuació, deixa que personalitzin l'espai. Pot ser una acció senzilla, com ara penjar un cartell amb el nom i el símbol de l'equip.
- Equipament per a elles
Les nenes i els nens tenen necessitats diferents, i encara més durant la pubertat. És important tenir en compte la talla, l'equipament de protecció i la roba, perquè pot afectar les seves experiències. Alguna nena no vol participar, però sempre ho havia fet? Potser se sent incòmoda físicament. Esbrina què li passa i fes el que puguis perquè torni al partit.