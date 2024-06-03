Crea vincles
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
L'esport és potent per moltes raons: les lliçons que s'aprenen, la confiança que es desenvolupa i els vincles que es creen. Quan les nenes juguen, aprenen de les companyes, d'entrenadors i entrenadores, dels seus pares i d'altres persones que donaran forma al seu desenvolupament com a atletes* i companyes d'equip per a tota la vida.
L'equip expert de la Women’s Sports Foundation va preguntar a les nenes què els agrada de fer esport. La resposta més habitual va ser fer amigues i sentir-se part de l'equip. Un altre descobriment de la investigació és que quan a una nena li agrada l'entrenador o l'entrenadora que té, és molt més probable que vulgui continuar jugant en un futur. Dedicar un temps a conèixer les nenes de forma individual, donar prioritat als exercicis d'equip i assegurar-se que les parelles canvien sovint són bones maneres de començar.
Els entrenadors i entrenadores que generen més impacte positiu en tots els esports i nivells són els que entrenen la persona i no la jugadora. Les persones que trobi en el seu cercle esportiu poden arribar a ser de les més importants en la vida d'una nena. Per fomentar l'esport entre les nenes i que en facin un hàbit, centra't a crear connexions positives entre les jugadores, així com entre l'equip entrenador i les jugadores.
Preparar-les per a l'èxit
- El cercle
Els cercles creen un esperit d'equip i fan més fàcil que les nenes connectin amb les seves companyes. També ajuda a fer que se sentin (els nens i les nenes en general) més segures perquè tothom és al cercle, no tenen res ni ningú al darrere. Per tant, la pròxima vegada que reuneixis l'equip, fes que tothom s'assegui o s'estigui dempeus fent un cercle.
- Coneix les jugadores
Dedica temps a conèixer les teves jugadores. Fes preguntes i interessa't per les coses que han compartit amb tu.
Connectar amb les jugadores més enllà de l'esport és una manera ideal d'agafar confiança i establir una relació positiva.
- Aprèn-te els seus noms
Al principi de la temporada, utilitza els exercicis d'escalfament abans dels entrenaments per aprendre't el nom de cada una. Esbrina com volen que les anomenis i utilitza els seus noms i pronoms preferits. Acostuma't a anomenar-les sempre pel seu nom durant els entrenaments.