Deixa que competeixin
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
A les nenes els agrada jugar i competir, i així ho corroboren els estudis: tres de cada quatre nenes afirmen que el que més els agrada de l'esport és tot el que té a veure amb la competició. També els agrada jugar en equips que vulguin guanyar i passar-s'ho bé. Sabem que les nenes no són fràgils i que no es lesionen amb més facilitat que els nens. El que volen és, sobretot, jugar.
Això tampoc vol dir promocionar una pràctica competitiva o voler mantenir la puntuació a cada entrenament. Però sí que has de fer que competeixin de manera amigable alhora que aprenen les habilitats clau.
Les millors activitats són les que mantenen les nenes en moviment i sense gaires moments de descans. Els jocs que ensenyen comunicació, treball en equip, resolució de problemes i habilitats de moviment són ideals. Et donem algunes idees d'activitats fàcils i divertides per ensenyar aquests conceptes i ajudar les nenes a mantenir el ritme.
Volem que es moguin al màxim, i elles també ho volen. Per tant, modifica els jocs d'eliminació, com ara tocar i parar. Per exemple, una versió modificada d'aquest joc podria ser que la jugadora que atrapen ha de quedar-se quieta durant cinc segons i cridar el nom del seu jugador o jugadora preferits. Llavors, salta i torna al joc.
Per competir les nenes també han de tenir la roba adequada, no només per a l'esport, sinó també per als seus cossos. Si una nena se sent incòmoda o, de sobte, no vol jugar, potser necessita equipament personal, com ara uns sostenidors esportius. Aborda aquest assumpte de la manera més adequada per a ella amb el pare o la mare perquè pugui jugar amb seguretat i comoditat.
Preparar-les per a l'èxit
- Estableix objectius personals
Tria activitats que permetin a les nenes mesurar el seu progrés. Bàsicament, anima-les a competir amb elles mateixes. De qualsevol activitat amb repeticions, velocitat, altura o distància pot fer-se un seguiment perquè sàpiguen quan han aconseguit la seva marca personal. I assegura't de felicitar-les.
- Torna a la càrrega
Dona prioritat a les activitats que mantinguin les nenes en moviment constant. Això vol dir que has d'evitar (o modificar) les activitats en què s'ha de fer cua, esperar per jugar o en què s'eliminin jugadores. Prepara estacions per minimitzar el temps d'espera i fer que treballin les habilitats de moviment entre una estació i l'altra. En els jocs d'eliminació, fes que les jugadores tornin al joc ràpidament, com per exemple, fent que una altra companya les "salvi".
- Competiu en equip
Durant els entrenaments, proposa jocs en què hagin de jugar totes juntes com un equip per superar el repte. Per exemple, que hagin de cercar una estratègia per completar una cursa d'obstacles sense allunyar-se mig metre l'una de l'altra. Les curses de relleus són també un exercici ideal, juntament amb altres activitats en què tot el grup té el mateix objectiu.