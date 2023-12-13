Destaca la funcionalitat del cos
Parlem obertament
Moltes nenes pensen més en el seu aspecte físic que no pas en el que el seu cos pot fer i experimentar gràcies a l'esport. Si fas petits canvis en la manera com parles, pots ajudar-les a canviar la seva actitud quan fan exercici.
Cada persona és diferent i no hi ha dos cossos iguals. Per tant, els entrenadors i les entrenadores, així com els familiars, heu d'identificar i respectar tots els aspectes i acceptar les diferències. Recorda que el gènere, l'ètnia, la identitat sexual, les discapacitats, la religió i altres creences i característiques influeixen en la forma de mostrar-nos al món. Per això mateix, quan critiques el físic d'una persona, l'estàs criticant a ella i a la seva identitat.
Les nostres paraules tenen el poder de determinar com es veuen les nenes a si mateixes en l'esport. Abans d'analitzar com ens hem de comunicar amb elles, és important que reflexionis sobre la confiança que tens sobre el teu cos. Al cap i a la fi, la teva manera de pensar i parlar sobre el teu físic influeix en com la quitxalla i les atletes pensen i parlen sobre el seu cos. Planteja't si expresses idees negatives sobre el teu cos o sobre els cossos d'altres persones davant dels més petits o d'atletes, i pensa en quin missatge transmet això.
Durant les converses amb les nenes volem que els deixi d'importar l'aparença perquè donin prioritat a allò que el seu cos pot fer i experimentar. Aquest canvi en el focus d'atenció els permet connectar millor amb el seu cos i concentrar-se en el rendiment, en lloc de preocupar-se per l'aspecte, restringir la dieta o entrenar-se en excés.
Què no hauries de dir
Prova d'evitar les afirmacions o interaccions que se centren en l'aparença de les nenes, i no fomentis aquest tema en les seves converses. Per exemple:
- "Estàs genial. Que has perdut pes?"
- "Has de créixer per defensar millor la porteria."
- "Hauries d'estar més prima si vols ser més ràpida."
- "Podràs saltar més alt si perds una mica de pes."
- "Et mereixes un dolç perquè t'has esforçat molt durant l'entrenament d'avui!"
- "Creus que t'has de menjar això?"
- "Estic horrible. Quanta suor. I se m'ha estès el maquillatge!"
- "Li has vist les cames? Té un munt d'estries."
- "No hauria d'aixecar pesos. S'està posant molt forta i, als nois, no els agrada això."
Què hauries de dir
Utilitza afirmacions i fomenta converses que se centrin en el que el cos de les nenes pot fer i experimentar. Per exemple:
- "Fem uns quants exercicis d'agilitat per escalfar els músculs."
- "Para atenció a la posició de les espatlles. Assegura't que estiguin mirant cap al front quan piquis la pilota."
- "Molt ben fet! Has millorat molt en [inserir l'habilitat]!"
- "Aquesta puntada de peu ha sigut molt potent."
- "Se't veia molt feliç i lliure mentre ballaves!"
- "Com et trobes físicament després del superentrenament d'ahir?"
- "És important que mengis després del partit!"
- "No t'oblidis d'estirar. No volem que et lesionis!"
- "Recorda que el teu cos és molt més que el que es veu des de fora. Et permet fer i aconseguir coses increïbles."
Aquests petits canvis en les converses poden marcar una gran diferència en la cultura esportiva i en la confiança de les nenes en els seus cossos. Tenim com a objectiu crear entorns atlètics on el físic de les nenes no sigui només la seva aparença, sinó la clau per gaudir de les meravelles del moviment, de l'amistat i de la competició.
Body Confident Sport és un programa creat per Nike i Dove per ajudar les nenes a sentir-se segures amb el seu cos i a convertir l'esport en una activitat en què se sentin incloses. El contingut s'ha dissenyat amb la col·laboració del Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport i el Centre for Appearance Research.
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