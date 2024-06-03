Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
Les nenes tenen ganes de fer esport. Volen moure's, competir, arriscar-se i sentir que formen part d'un grup. El que costa és que vagin per primer cop a un camp o a un gimnàs, assegurar-se que disposin de l'equipament necessari (com ara sostenidors esportius i lligacues) i que segueixin jugant.
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Per a les nenes racialitzades o que viuen en entorns urbans, les estadístiques són encara pitjors.
La bona notícia és que tots podem fer alguna cosa perquè les nenes juguin i continuïn jugant. Les nenes necessiten uns factors que són vitals per crear una connexió positiva i transcendental amb l'esport:
- L'oportunitat de formar part de l'equip, de competir, de fer amigues i de connectar tant amb les seves companyes com amb els adults del seu voltant.
- Els models que tenen també són molt importants, com ara les entrenadores i les persones que formen part de les seves vides i que valoren positivament les atletes femenines. Les nenes que tinguin tot això tindran més possibilitats de continuar jugant quan siguin grans.
- Per últim, per tal que segueixin jugant, hem de crear una cultura de l'esport que inclogui i reti homenatge a les nenes. I això comença per adoptar aquesta cultura als nostres equips.
Nike treballa amb col·laboradors i experts de la comunitat per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport. Els adults que formen part de la vida de les nenes poden ser els defensors i els aliats en aquest esforç per crear experiències positives per a elles a la pista, al camp i a tot arreu on practiquin esport. Juntament amb personal expert, hem creat aquesta guia com a punt de partida. Si vols obtenir més informació, dona un cop d'ull a aquests consells.
Preparar-les per a l'èxit
- Inspira la seva passió per l'esport
Inspira les nenes i els nens amb exemples d'atletes i equips femenins. Ja que hi ets, fes que se sentin a gust en el seu espai. Si disposes d'un vestuari, decora'l. Anima les nenes a crear noms per a l'equip, pancartes i qualsevol cosa que les identifiqui com a part de l'equip.
- Pensa en els prejudicis
De vegades, les expectatives són diferents per a les nenes que per als nens i això pot ser un obstacle. Fes-te la pregunta següent: rep tants missatges d'ànims com els nens? La consideren fràgil? El seu comportament es percep d'una manera diferent (ella és manaire mentre que ell és un capità)? Para't a pensar què estàs fent per respectar la igualtat d'oportunitats. Quan acabi l'entrenament, pregunta't si tindries unes expectatives diferents per a les nenes que per als nens.
- Implica les famílies
No sempre depèn de les nenes que juguin o no. És important implicar els pares i mares perquè tinguin un paper actiu en la participació de les nenes. Encoratja'ls a animar-les durant els entrenaments. Fes activitats obertes per a les famílies. Quan les famílies s'impliquen, és més probable que continuïn portant les nenes als entrenaments.