Centra't en el progrés, no en el rendiment

Centra't en el progrés, no en els resultats
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
La sensació de veure com millores dia a dia és increïble. Les nenes necessiten entrenadors i entrenadores que els ajudin a sentir-se bé amb el seu progrés, independentment del resultat del joc. Aquí és on s'aprenen les lliçons i on l'esport té sentit. Cada swing, passada, carrera o xut consolida el desenvolupament. Però també cada vegada que perden, s'ensopeguen o s'equivoquen.
Al món de l'entrenament, això s'anomena l'"aprenentatge del mestratge": un conjunt de tècniques que promouen la motivació i l'esforç, desenvolupen les habilitats atlètiques i redueixen l'ansietat. Els entrenadors i les entrenadores que segueixen l'aprenentatge del mestratge creen oportunitats perquè les joves promeses connectin i assumeixin aquest aprenentatge. Aquesta metodologia se centra en:
- Allò que pot controlar l'atleta:
Els entrenadors i les entrenadores que se centren en allò que poden controlar les atletes, com ara l'esforç, provar coses noves o continuar amb una activitat difícil, ajuden l'atleta a desenvolupar les peces bàsiques per al rendiment, no només a fixar-se en el resultat final. Centrar-se en allò que poden controlar també ajuda les atletes a reconèixer que són elles qui fan el camí i que només elles decideixen quin tipus de jugadores volen ser.
- Allò que pot controlar l'atleta:
Ningú agafa una raqueta de tennis i es converteix en Serena Williams en un sol dia. I si una nena que acaba de començar a jugar a tennis només es compara amb Serena, o amb la millor jugadora de l'equip, probablement es decebrà. Per evitar-ho, celebra els detalls perquè mantingui la motivació d'aprendre: la primera vegada que la pilota passa per sobre de la xarxa, el seu piloteig més llarg o la primera vegada que ho doni tot amb un servei elevat.
- Recuperar-se dels errors:
Sovint les nenes interioritzen els errors de manera diferent que els nens i se'ls prenen més a la valenta; això pot fer que vulguin abandonar l'esport per evitar la incomoditat. Aprendre a superar psicològicament els errors ajuda les nenes a guanyar seguretat, a centrar-se en el pròxim partit i a passar-s'ho bé.
Les nenes volen veure que progressen en les habilitats que estan aprenent, no només les victòries i les derrotes. Les millores comporten temps, per això és molt important celebrar tant les petites victòries del dia a dia (el desenvolupament de les habilitats, l'esforç, els missatges d'ànims i el treball en equip) com la victòria d'un partit o els gols marcats.
Preparar-les per a l'èxit
- Celebra el desenvolupament de les habilitats
Per a les nenes, no n'hi ha prou amb millorar, volen saber que ho estan fent. Els missatges d'ànim i les felicitacions sense cap motiu concret, juntament amb els comentaris elaborats i el seguiment del progrés, ajuden les nenes a tenir confiança i a provar coses noves.
- Recompensa totes les contribucions
Cada membre de l'equip aporta alguna cosa en moments diferents. Però cada contribució és important per a l'equip, per tant, felicita la nena si prova una cosa nova, encara que no surti bé del tot. Felicita les nenes que animin les companyes, quan passin la pilota més que de costum o quan s'esforcin de valent.
- Forma grups per habilitat
Durant les activitats en grup, és més útil fer un grup que tingui les mateixes habilitats. D'aquesta manera, s'impulsa el desenvolupament i és més fàcil que les nenes es posin a prova les unes a les altres. Si hi ha una gran diferència de nivell, demana a les jugadores amb més experiència que ajudin les jugadores més noves.