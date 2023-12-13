Cada nena té un cos únic
Parlem obertament
L'esport és una activitat que ens inspira, ens uneix i ens permet celebrar la bellesa única i la diversitat dels nostres cossos. Malgrat això, la inseguretat sobre el cos propi fa que les nenes deixin l'esport el doble de vegades que els nens. Però tu pots canviar-ho.
Durant dècades, la societat ha creat ideals físics femenins irreals i ha fomentat una definició molt hermètica de la bellesa, també en l'àmbit esportiu. Els amics i amigues, la família, els entrenadors i entrenadores i els mitjans de comunicació han influït en el nostre concepte del "cos perfecte" en l'esport, un objectiu impossible d'assolir que pot afectar negativament la salut mental de les nenes i la seva participació en l'exercici físic. Si ens unim, podem fer petits canvis que ajudin les nenes a tenir més seguretat en el seu cos a l'hora de practicar els esports que més els agraden.
1. Crea espais segurs on les nenes puguin fer esport.
Si reserves espais exclusius per a nenes, com ara vestidors o lavabos, pots crear ambients segurs i còmodes. Mira que aquests espais tinguin una bona il·luminació, que els ofereixin privadesa per canviar-se, que estiguin supervisats per dones i que no hi puguin entrar persones alienes. Si és possible, dona'ls productes higiènics, com ara desodorant i tampons. L'objectiu és fer que les nenes tinguin privadesa i se sentin còmodes i segures, sobretot en una etapa en què els canvia el cos.
2. Defensa la seva individualitat i inclusivitat.
Avalua l'entorn esportiu de les nenes i pensa en quins factors poden reforçar ideals de bellesa poc realistes i evitar que expressin la seva individualitat. Per exemple, pot ser que una nena només vegi anuncis amb un cert tipus d'atleta (prima, alta, blanca i sense discapacitats) o que tingui el vestidor ple de frases "inspiradores" que l'animin a menjar poc i a fer més exercici del compte. Si és el cas, parla amb algun coach sobre els efectes negatius d'aquests missatges i sobre com els podeu substituir per continguts més diversos i menys vinculats amb l'aspecte físic.
3. Si pots, ofereix-los opcions pel que fa a l'equipament.
Un uniforme incòmode i poc discret pot fer que les nenes es distreguin o s'inquietin quan fan esport. Ofereix-los diverses opcions d'uniformes perquè puguin triar aquella amb què se sentin més còmodes: pantalons curts o leggings, samarretes de màniga curta o de tirants. El fet de poder escollir les farà sentir molt més segures, així que, si pots, deixa-les triar. Si formes part d'alguna organització o organisme esportiu que regula els uniformes de les nenes, pensa en com podries promoure el canvi en aquest aspecte. I encara que només siguis un pare, mare o coach, el fet de qüestionar l'statu quo des del nivell més baix pot marcar una gran diferència.
4. Vigila amb l'ús del llenguatge.
Utilitzar un llenguatge sense gènere i fer servir els pronoms que prefereixi cada atleta pot tenir un gran impacte. El simple fet d'evitar els masculins genèrics a favor de paraules com ara "tothom" pot ser molt significatiu per a l'actitud de les nenes.
5. Evita les converses sobre el cos.
Crea una cultura en què es procuri evitar que les nenes parlin sobre l'aspecte físic o les dietes. Això també inclou les converses sobre el seu propi cos, el de les companyes i el de les oponents, així com comentaris aparentment "positius" com ara "Et veig molt bé! Que has perdut pes?". És el que es coneix com a crear "zones sense comentaris sobre el físic". En lloc de centrar-se en l'aspecte, anima les nenes a fixar-se en el que pot fer el seu cos quan practiquen esport. Aplica aquest principi a casa, a l'hora de l'entrenament i als partits. Si prediques amb l'exemple, faràs que tothom del seu entorn segueixi aquesta norma.
Recorda que, quan entra al camp o a la pista, cada nena és una atleta, tingui el cos que tingui. Perquè totes elles tinguin l'oportunitat d'assolir els seus somnis, és hora de canviar els estàndards establerts i redefinir el que entenem per victòria.
Body Confident Sport és un programa creat per Nike i Dove per ajudar les nenes a sentir-se segures amb el seu cos i a convertir l'esport en una activitat en què se sentin incloses. El contingut s'ha dissenyat amb la col·laboració del Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport i el Centre for Appearance Research.
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