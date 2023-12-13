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Cada nena té un cos únic

Parlem obertament

L'esport és una activitat que ens inspira, ens uneix i ens permet celebrar la bellesa única i la diversitat dels nostres cossos. Malgrat això, la inseguretat sobre el cos propi fa que les nenes deixin l'esport el doble de vegades que els nens. Però tu pots canviar-ho.

Última actualització: 13 de desembre del 2023
5 min. de lectura
Cada nena té un cos únic

Durant dècades, la societat ha creat ideals físics femenins irreals i ha fomentat una definició molt hermètica de la bellesa, també en l'àmbit esportiu. Els amics i amigues, la família, els entrenadors i entrenadores i els mitjans de comunicació han influït en el nostre concepte del "cos perfecte" en l'esport, un objectiu impossible d'assolir que pot afectar negativament la salut mental de les nenes i la seva participació en l'exercici físic. Si ens unim, podem fer petits canvis que ajudin les nenes a tenir més seguretat en el seu cos a l'hora de practicar els esports que més els agraden.

1. Crea espais segurs on les nenes puguin fer esport.

Si reserves espais exclusius per a nenes, com ara vestidors o lavabos, pots crear ambients segurs i còmodes. Mira que aquests espais tinguin una bona il·luminació, que els ofereixin privadesa per canviar-se, que estiguin supervisats per dones i que no hi puguin entrar persones alienes. Si és possible, dona'ls productes higiènics, com ara desodorant i tampons. L'objectiu és fer que les nenes tinguin privadesa i se sentin còmodes i segures, sobretot en una etapa en què els canvia el cos.

Cada nena té un cos únic

2. Defensa la seva individualitat i inclusivitat.

Avalua l'entorn esportiu de les nenes i pensa en quins factors poden reforçar ideals de bellesa poc realistes i evitar que expressin la seva individualitat. Per exemple, pot ser que una nena només vegi anuncis amb un cert tipus d'atleta (prima, alta, blanca i sense discapacitats) o que tingui el vestidor ple de frases "inspiradores" que l'animin a menjar poc i a fer més exercici del compte. Si és el cas, parla amb algun coach sobre els efectes negatius d'aquests missatges i sobre com els podeu substituir per continguts més diversos i menys vinculats amb l'aspecte físic.

3. Si pots, ofereix-los opcions pel que fa a l'equipament.

Un uniforme incòmode i poc discret pot fer que les nenes es distreguin o s'inquietin quan fan esport. Ofereix-los diverses opcions d'uniformes perquè puguin triar aquella amb què se sentin més còmodes: pantalons curts o leggings, samarretes de màniga curta o de tirants. El fet de poder escollir les farà sentir molt més segures, així que, si pots, deixa-les triar. Si formes part d'alguna organització o organisme esportiu que regula els uniformes de les nenes, pensa en com podries promoure el canvi en aquest aspecte. I encara que només siguis un pare, mare o coach, el fet de qüestionar l'statu quo des del nivell més baix pot marcar una gran diferència.

4. Vigila amb l'ús del llenguatge.

Utilitzar un llenguatge sense gènere i fer servir els pronoms que prefereixi cada atleta pot tenir un gran impacte. El simple fet d'evitar els masculins genèrics a favor de paraules com ara "tothom" pot ser molt significatiu per a l'actitud de les nenes.

Cada nena té un cos únic

5. Evita les converses sobre el cos.

Crea una cultura en què es procuri evitar que les nenes parlin sobre l'aspecte físic o les dietes. Això també inclou les converses sobre el seu propi cos, el de les companyes i el de les oponents, així com comentaris aparentment "positius" com ara "Et veig molt bé! Que has perdut pes?". És el que es coneix com a crear "zones sense comentaris sobre el físic". En lloc de centrar-se en l'aspecte, anima les nenes a fixar-se en el que pot fer el seu cos quan practiquen esport. Aplica aquest principi a casa, a l'hora de l'entrenament i als partits. Si prediques amb l'exemple, faràs que tothom del seu entorn segueixi aquesta norma.

Recorda que, quan entra al camp o a la pista, cada nena és una atleta, tingui el cos que tingui. Perquè totes elles tinguin l'oportunitat d'assolir els seus somnis, és hora de canviar els estàndards establerts i redefinir el que entenem per victòria.

Body Confident Sport és un programa creat per Nike i Dove per ajudar les nenes a sentir-se segures amb el seu cos i a convertir l'esport en una activitat en què se sentin incloses. El contingut s'ha dissenyat amb la col·laboració del Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport i el Centre for Appearance Research.

Si vols veure tots els recursos, visita aquest enllaç:

www.bodyconfidentsport.com

Cada nena té un cos únic

Publicat originalment el: 13 de desembre del 2023

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