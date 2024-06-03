Fomenta la valentia
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
Practicar esport, moltes vegades, implica prendre riscs. Aprendre una nova habilitat, fer un exercici desconegut o jugar-te-la davant l'últim defensa, són situacions de vulnerabilitat. I, encara que les nenes també reben missatges d'ànims quan fan bé les coses, no reben els mateixos comentaris positius quan proven de posar en pràctica una tècnica nova i fallen.
En el context esportiu, això vol dir que les nenes poden dubtar a provar coses noves si no creuen que se'n sortiran. Però, si mai no intenten fer una passada arriscada, si mai es llencen de cap a la pilota o només competeixen quan saben que són les millors, es perdran moltes experiències increïblement bones.
Imagina't una nena que s'arrisca fins i tot quan no sap si el xut sortirà bé. O una nena que neda amb estil papallona quan la seva millor habilitat és l'estil lliure. Potser a una altra li han marcat vuit gols, però el que recordarà és que n'ha parat un. Aquestes nenes han après a ser atrevides i això marcarà la diferència a l'esport i a la seva vida.
Dona un cop d'ull a aquesta TED Talk per saber més sobre com educar les nenes a ser atrevides.
Preparar-les per a l'èxit
- Anima les nenes a assumir riscs
Quan ajudis les nenes a establir els seus objectius, anima-les a incloure activitats que requereixin valentia, com ara una habilitat, posició o esport nou. Durant els escalfaments, demana'ls que diguin en veu alta una cosa nova que provaran avui. Assegura't que tenen oportunitats per fer-ho. Per exemple, canviant les posicions en cada partit i entrenament.
- Anima-les quan provin alguna cosa nova
Elogia la valentia sempre que puguis. Sorprèn les nenes provant coses noves quan pensin que no les mires. Crea el "Premi a la valentia" i assegura't que no sempre guanyi la mateixa persona. Recorda que celebrar l'excel·lència està molt bé, però abans és important celebrar les petites fites que ens han permès arribar-hi.
- Deixa passar els errors
Assegura't de transmetre que equivocar-se és normal. Crea un gest únic que representi que està bé deixar passar l'error, com ara espolsar-los les espatlles per fer veure que els treus l'error. I assegura't que entenen que ningú és perfecte. Explica'ls històries sobre els teus propis errors. Quan sàpiguen que ningú és perfecte, aprendran que elles tampoc han de ser-ho.