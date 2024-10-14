Formar atletes amb hijab
Consells per a la inclusivitat
Nike creu en el poder de l'esport per fer avançar el món, començant pels més petits. Sabem que els infants amb un estil de vida actiu no només gaudeixen de més salut, sinó que també els va millor a l'escola, a la seva comunitat i a la seva vida professional. Això es demostra especialment entre les nenes, que sovint porten un estil de vida menys actiu i tenen menys oportunitats per jugar que els nens.
El producte adequat pot marcar la diferència en les experiències esportives de les noies. Per a algunes, aquest producte és el hijab. El hijab pot ser una font de poder i força per a les noies que decideixen portar-lo, tant dins com fora del camp.
Aquesta guia t'ajudarà a assessorar les atletes amb hijab i les seves companyes d'equip. A més, podràs oferir-los el suport que necessiten perquè no deixin de jugar.
Perquè una nena mai hauria de triar entre el seu esport i les seves creences.
Gràcies a totes les persones que feu possible que més nenes portin un estil de vida actiu.
"Vull explicar la meva història per animar les noves generacions a participar en més esports als quals tradicionalment no hem tingut accés, o en els quals no hem tingut un espai, com l'esgrima, la natació, la gimnàstica o qualsevol altra disciplina."
Ibtihaj Muhammad
Medallista olímpica a la categoria d'esgrima i primera musulmana dels EUA que va guanyar una medalla olímpica.
Conceptes bàsics sobre el hijab
El hijab és una peça de roba que cobreix el cap i que porten algunes dones musulmanes. Tradicionalment, és un símbol de modèstia i protecció, i és important per motius religiosos, culturals o familiars.
Les noies trien portar el hijab a edats diferents. Algunes comencen a portar-lo a l'inici de la pubertat, o fins i tot abans. D'altres quan es casen, a una edat concreta o, simplement, quan ho decideixen. Algunes el fan servir quan volen, d'altres només el porten durant les activitats religioses i d'altres, quan estan en presència d'homes que no formen part de la seva família.
Portar un hijab folgat quan es fa esport pot ser molest i perillós. Com amb qualsevol altre equipament, si els materials són folgats, poc transpirables, cauen sobre els ulls o retenen la suor, practicar esports com el bàsquet o el futbol pot suposar un autèntic repte. Un hijab esportiu (o un hijab cenyit sense imperdibles ni passadors que es puguin afluixar) facilita que les nenes es moguin. I les nenes que es mouen poden canviar el món.
A més, algunes nenes decideixen portar màniga llarga, pantalons llargs o leggings. Tot i que és un criteri personal, en alguns casos pot ser obligatori perquè hi puguin participar.
"El meu consell per a tota jove atleta que porti hijab és que no es rendeixi mai. Enorgulleix-te de la teva identitat com a musulmana i del teu hijab; supera els obstacles, no dubtis mai de tu mateixa i, quan les persones et menyspreïn, demostra de què ets capaç".
Yasmin Said
Summer Basketball League per a dones musulmanes
Centra't en l'ajust del hijab
El hijab ha de proporcionar comoditat i protecció. El hijab Nike Pro s'ha dissenyat específicament per al joc i el moviment. Aquí tens alguns consells per ajudar les nenes a trobar el seu ajust ideal:
- Comprova que l'elàstic de la part superior del cap no tapi excessivament el front. Si és així, és possible que el hijab sigui massa gran i que es mogui mentre jugues. També hi ha una cinta a l'interior que manté la protecció i evita que el hijab rellisqui. Assegura't que l'ajust sigui cenyit, però còmode.
- Si portes una samarreta, prova de posar-te el hijab per dins del coll perquè no es mogui quan facis exercici.
- Algunes atletes recomanen fer-se un monyo baix perquè el hijab s'ajusti millor i sigui més còmode.
- L'ajust del hijab Nike Pro és una mica diferent de la resta de hijabs. Per això, et recomanem que provis de portar-lo de diverses maneres per comprovar quina et va millor.