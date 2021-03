Com pots gestionar la suor a sota els pits | Respostes a allò que mai has preguntat

Ajust i funcionalitat

El fregament pot suposar un obstacle important per a la comoditat i la seguretat. Córrer una marató, fer un entrenament HIIT o fer qualsevol exercici que impliqui un moviment repetitiu pot provocar fregaments indesitjables. La clau per evitar aquestes molèsties és portar uns sostenidors que s'adaptin correctament.



Uns sostenidors molt cenyits poden provocar fregaments durant el moviment. La banda inferior ha d'estar prou ajustada per oferir subjecció, però no t'ha de limitar. I si és massa gran, els sostenidors no s'ajustaran com una segona pell, sinó que es mouran i et provocaran molèsties. Sempre has de posar a provar uns sostenidors nous. Un ajust perfecte afavoreix el teu rendiment i fa desaparèixer els fregaments. Troba el més adequat per a tu.



Si alguna vegada t'ha incomodat la suor al pit, dona un cop d'ull a les respostes a allò que mai has preguntat de la setmana passada per saber com solucionar-ho. Descobreix els nostres sostenidors esportius dissenyats per ajudar-te a rendir al màxim.