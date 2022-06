(Sostenidors) per Dina | Sobre els sostenidors esportius

Estic molt orgullosa i em fa molta il·lusió estrenar aquesta nova sèrie de Nike sobre sostenidors esportius explicant la meva opinió personal. Ja és hora que parlem amb sinceritat i profunditat sobre la peça de roba per la qual em pregunten més dones. Sí, em demanen més consells sobre sostenidors esportius que sobre sabatilles de running. Ja sabem com trobar les sabatilles perfectes, però quan es tracta de sostenidors esportius, sorgeixen molts interrogants: on he d'anar?, què em cal?, quina sensació m'haurien d'aportar? 🤷



Si no tens coneixements sobre sostenidors esportius o en portes uns que no s'ajusten bé o no ofereixen prou subjecció, segurament tindràs problemes a l'hora de fer exercici. Tot això es pot evitar. Sabem que, per desgràcia, moltes noies deixen de fer esport durant l'adolescència, i un dels motius principals és el sentiment general de vergonya i incomoditat que els generen els canvis ràpids en el seu cos. És clar que ho entenc. Jo també ho he viscut. Un any abans podies córrer sense haver de pensar en els pits, però ara el cos t'ha canviat i ja no et mous ni et sents de la mateixa manera.



Per molt que t'agradi fer esport, si no tens una subjecció adequada, no et sentiràs còmoda. Moltes noies associen el dolor als pits amb l'esport o l'activitat física en general. Pensen coses com ara: "Això no està fet per a mi", "Tinc els pits massa grans", "Em fan massa mal" o "No val la pena que hi pateixi". Però no hauria de ser així, sobretot tenint en compte que moltes d'elles no saben que uns bons sostenidors esportius les poden ajudar a resoldre molts d'aquests problemes.



Així que ara trencarem els falsos mites i els estigmes que hi ha sobre els sostenidors esportius.



Estic orgullosa de presentar (Sostenidors) de Dina: deixem enrere la vergonya. Parlarem sobre aquest tema amb naturalitat i sinceritat. T'ensenyaré diferents tipus de subjecció, diferents tipus de sostenidors i respondré a algunes preguntes que moltes no s'atreveixen a fer. Però em pots preguntar el que calgui. No et jutjaré. 😄



Sense més comentaris, comencem.



Amb molt d'afecte, Dina Petons