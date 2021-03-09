(Sostenidors) per Dina | Carta al meu jo de 12 anys

(Sostenidors) de Dina Asher-Smith
Els sostenidors esportius i la meva jo del passat
Carta a la meva jo de 12 anys
Hola, Dina:
Soc tu, però 13 anys més gran.
Bé, et faig un resum: ara ets una velocista molt bona. Que bé, oi? És fantàstic. La teva feina consisteix a viatjar a molts països, fer el que més t'agrada al màxim nivell i guanyar amics per tot el món. No t'arruïnaré la sorpresa enumerant totes les teves fites, però t'asseguro que estaràs molt orgullosa de tu mateixa.
El més urgent que t'he de dir és que en un any, més o menys, et trencaràs el peu i et faràs molt de mal en una classe d'hoquei a les set del matí en què estaràs mig adormida. Et recomano que vigilis als matins. No vagis mig adormida als entrenaments. Et passaran la pilota, intentaràs saltar-hi per damunt, calcularàs malament, hi cauràs a sobre, relliscaràs i et trencaràs el peu. Però no pateixis, si no em fas cas i acabes amb crosses, no passa res. Et demostraré que la teva passió és l'atletisme i que el teu lloc és a la pista.
Bé, és hora de parlar dels teus pits i de sostenidors esportius. La veritat és que la teva experiència amb els sostenidors no és tan emocionant com la d'algunes de les teves amigues. De fet, no serà un camí tan llarg com penses, perquè els pits no et creixeran gaire més (ha, ha, ha). Però, pel que fa a la roba, t'hi acabaràs acostumant. Tindràs més sostenidors esportius que normals. En realitat, tindràs més sostenidors esportius que texans, samarretes informals o qualsevol peça de roba per al dia a dia. I tindràs models amb colors, estils i dissenys increïbles. En portaràs com a mínim sis dies a la setmana. (Sí, em sap greu, però ara t'entrenes sis dies a la setmana. El John t'ha fet augmentar el ritme.)
Sé que, al principi, et sentiràs una mica estranya amb els sostenidors. Crec que és, sobretot, perquè et fa vergonya canviar i créixer. I ho entenc, és un procés rar al principi, però tot anirà bé. A més, els sostenidors t'ajuden MOLTÍSSIM quan fas esport. Eliminen el moviment dels pits, la sensació d'incomoditat i els dolors musculars de després. Et pots centrar a rendir al màxim i no preocupar-te pel rebot ni les molèsties. Aviat, els sostenidors es convertiran en una segona pell per a tu. Et resultaran tan còmodes que sovint els anomenaràs "crop top" i de vegades fins i tot t'entrenaràs sense samarreta.
Tens una bona vida i estàs bé. No pateixis, no has de preocupar-te per res.
T'envio una abraçada molt forta, i, si us plau, assegura't que estàs ben desperta als entrenaments d'hoquei 😏
Dina