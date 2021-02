(Sostenidors) per Dina | Carta al meu jo de 12 anys

Carta a la meva jo de 12 anys

Hola, Dina:



Soc tu, però 13 anys més gran.



Bé, et faig un resum: ara ets una velocista molt bona. Que bé, oi? És fantàstic. La teva feina consisteix a viatjar a molts països, fer el que més t'agrada al màxim nivell i guanyar amics per tot el món. No t'arruïnaré la sorpresa enumerant totes les teves fites, però t'asseguro que estaràs molt orgullosa de tu mateixa.



El més urgent que t'he de dir és que en un any, més o menys, et trencaràs el peu i et faràs molt de mal en una classe d'hoquei a les set del matí en què estaràs mig adormida. Et recomano que vigilis als matins. No vagis mig adormida als entrenaments. Et passaran la pilota, intentaràs saltar-hi per damunt, calcularàs malament, hi cauràs a sobre, relliscaràs i et trencaràs el peu. Però no pateixis, si no em fas cas i acabes amb crosses, no passa res. Et demostraré que la teva passió és l'atletisme i que el teu lloc és a la pista.



Bé, és hora de parlar dels teus pits i de sostenidors esportius. La veritat és que la teva experiència amb els sostenidors no és tan emocionant com la d'algunes de les teves amigues. De fet, no serà un camí tan llarg com penses, perquè els pits no et creixeran gaire més (ha, ha, ha). Però, pel que fa a la roba, t'hi acabaràs acostumant. Tindràs més sostenidors esportius que normals. En realitat, tindràs més sostenidors esportius que texans, samarretes informals o qualsevol peça de roba per al dia a dia. I tindràs models amb colors, estils i dissenys increïbles. En portaràs com a mínim sis dies a la setmana. (Sí, em sap greu, però ara t'entrenes sis dies a la setmana. El John t'ha fet augmentar el ritme.)