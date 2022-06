Com s'han de rentar els sostenidors esportius | Preguntes mai fetes

Els pits no venen amb un sistema de subjecció integrat i això vol dir que, quan ens movem, els pits també ho fan: de banda a banda, de dalt a baix i de dins a fora. Com més grans siguin, més es mouen, de manera que si tens una talla gran, val la pena buscar models que ofereixin més subjecció, fins i tot per a activitats de baix impacte.



Els models amb més protecció i compressió poden ajudar-te a evitar molèsties o dolors, així que et recomanem que dediquis el temps que calgui a trobar l'ajust adequat. Els Rival i els Alpha presenten un tancament a l'esquena per oferir un ajust òptim a les atletes amb els pits grans, tant al contorn com a les espatlles. Gaudir de l'ajust adequat vol dir obtenir un nivell de compressió òptim, de manera que et sentis més còmoda quan et moguis.