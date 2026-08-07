Com s'han de rentar els sostenidors esportius | Preguntes mai fetes

Preguntes mai fetes
Pits petits, pits grans i copes deformades
Et donem la benvinguda a Preguntes mai fetes, la secció on resoldrem les teves preguntes sobre pits, sostenidors esportius i exercici.
Hi ha un munt de temes per plantejar pel que fa als sostenidors. Avui respondrem les preguntes següents:
- Quins sostenidors són els millors per a mi si tinc pits petits i una caixa toràcica gran?
- On puc trobar la subjecció més adequada si tinc els pits grans?
- Com puc evitar que les copes dels sostenidors es deformin?
1. Quins sostenidors esportius són els millors per a les persones amb pits petits i una caixa toràcica gran?
Comprovar l'ajust dels sostenidors pot ser un problema quan les botigues no tenen peces per a les teves proporcions. Però no et desanimis! Hi ha diverses talles perfectes per a tots els tipus de cossos; també per al teu.
Per gaudir d'un ajust perfecte, busca sostenidors amb un sistema de talles més específic. Prova els sostenidors Alpha, que són molt còmodes, ofereixen una gran subjecció i estan disponibles en diverses talles per a persones amb una copa petita i una caixa toràcica gran. Si necessites una talla més específica encara, els sostenidors Rival estan disponibles des de la 80A fins a la 115H.
2. Tinc els pits grans. On puc trobar la subjecció més adequada?
Els pits no venen amb un sistema de subjecció integrat i això vol dir que, quan ens movem, els pits també ho fan: de banda a banda, de dalt a baix i de dins a fora. Com més grans siguin, més es mouen, de manera que si tens una talla gran, val la pena buscar models que ofereixin més subjecció, fins i tot per a activitats de baix impacte.
Els models amb més protecció i compressió poden ajudar-te a evitar molèsties o dolors, així que et recomanem que dediquis el temps que calgui a trobar l'ajust adequat. Els Rival i els Alpha presenten un tancament a l'esquena per oferir un ajust òptim a les atletes amb els pits grans, tant al contorn com a les espatlles. Gaudir de l'ajust adequat vol dir obtenir un nivell de compressió òptim, de manera que et sentis més còmoda quan et moguis.
3. Com puc evitar que les copes es deformin?
Alguna vegada has tret els sostenidors de la rentadora i has descobert que han perdut la forma? O t'han molestat perquè s'han descol·locat mentre estaves concentrada en l'entrenament? Quan se't deformen les copes dels sostenidors, és molt probable que et desconcentris i que et resultin molestos si portes sostenidors amb coixinets extraïbles. Si es mouen, poden doblegar-se o arrugar-se i estrènyer-te o provocar fricció.
Com s'han de rentar
Els cicles de les rentadores (especialment el de centrifugat) solen ser els que fan que els sostenidors es deformin. La clau per evitar aquesta sensació incòmoda és treure els coixinets abans de ficar els sostenidors a la rentadora i rentar-los a mà. Després, deixa que s'assequin a l'aire. Si fiques els coixinets a l'assecadora, la forma es pot distorsionar, cosa que pot crear arrugues i plegaments no desitjats.
Quan tornis a ficar els coixinets als sostenidors, comprova que estiguin col·locats correctament (laterals rectes, no de costat) i posa-te'ls una estona per assegurar-te que tot és a lloc. Llavors estaràs a punt per a l'acció.
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