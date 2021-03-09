(Sostenidors) per Dina | Com portar uns sostenidors esportius

Última actualització: 9 de març del 2021
(Sostenidors) de Dina Asher-Smith
Dina Asher-Smith combina els seus sostenidors esportius
A (Sostenidors) de Dina, la reina dels sostenidors esportius i dels esprints ens parla (precisament) sobre sostenidors. Aquesta setmana, Dina Asher-Smith ha combinat els seus sostenidors esportius Nike preferits amb peces del seu armari. Dona un cop d'ull al seu diari d'estil a continuació.
Sostenidors esportius Nike Indy amb coll en punta combinats amb un abric, pantalons curts i botes voluminoses.
Aquest és el meu abric preferit de "senyora rica". M'encanta. Me'l vaig comprar pel meu aniversari el 2019 i em fa sentir genial. Els sostenidors Indy també m'encanten, i per això aquest és un dels meus looks imprescindibles quan vull gaudir de la màxima comoditat i lluir un estil informal. Amb els sostenidors i l'abric em sento elegant i còmoda.