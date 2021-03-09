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Última actualització: 9 de març del 2021

(Sostenidors) de Dina Asher-Smith

Dina Asher-Smith combina els seus sostenidors esportius

A (Sostenidors) de Dina, la reina dels sostenidors esportius i dels esprints ens parla (precisament) sobre sostenidors. Aquesta setmana, Dina Asher-Smith ha combinat els seus sostenidors esportius Nike preferits amb peces del seu armari. Dona un cop d'ull al seu diari d'estil a continuació.

Sostenidors esportius Nike Indy amb coll en punta combinats amb un abric, pantalons curts i botes voluminoses.

Aquest és el meu abric preferit de "senyora rica". M'encanta. Me'l vaig comprar pel meu aniversari el 2019 i em fa sentir genial. Els sostenidors Indy també m'encanten, i per això aquest és un dels meus looks imprescindibles quan vull gaudir de la màxima comoditat i lluir un estil informal. Amb els sostenidors i l'abric em sento elegant i còmoda.

  • (Sostenidors) per Dina | Com portar uns sostenidors esportius, slide 1 of 4
  • (Sostenidors) per Dina | Com portar uns sostenidors esportius, slide 2 of 4
  • (Sostenidors) per Dina | Com portar uns sostenidors esportius, slide 3 of 4

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    (Sostenidors) de Dina Asher-Smith

    Dina Asher-Smith combina els seus sostenidors esportius
  • Històries relacionades, (Sostenidors) per Dina | Com portar uns sostenidors esportius, slide 3 of 5

    (Sostenidors) de Dina Asher-Smith

    Els sostenidors esportius i la meva jo del passat

Publicat originalment el: 9 de març del 2021

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