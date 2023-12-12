Preguntes mai fetes
El poder dels sostenidors esportius
Et donem la benvinguda a la secció Preguntes mai fetes, on trobaràs les respostes al que mai t'has atrevit a preguntar sobre els pits, els sostenidors esportius i l'exercici.
Avui ens centrarem en els sostenidors esportius; més específicament, en com trobar la talla adequada. Donarem resposta a les preguntes següents:
- Per què és important invertir en uns sostenidors esportius?
- Com funcionen les talles de sostenidors Nike?
1. Per què és important invertir en uns sostenidors esportius?
Potser et semblen una peça senzilla, però el disseny i la fabricació dels sostenidors esportius són complexos. Les primeres fases són la investigació, el desenvolupament i les proves, i després arriba la fabricació. Hi ha sostenidors que poden tardar anys a crear-se, sobretot perquè el disseny està pensat per optimitzar el rendiment en una gran varietat de talles (en comparació amb la roba i les sabatilles).
Amb el disseny en ment
No només han d'oferir un ajust còmode, també s'han de poder estirar, doblegar i adaptar al cos. Per assegurar que els sostenidors són còmodes i duradors i que ofereixen un ajust perfecte i una bona subjecció en moviment, tenim en compte cada detall: des dels teixits tècnics amb capil·larització de la suor que mantenen la transpirabilitat i ofereixen un tacte suau fins als coixinets, les bandes elàstiques i les cremalleres resistents.
2. Com funcionen les talles de sostenidors Nike?
Al principi, les nostres guies de talles poden semblar complicades, però un cop les entens, t'ajudaran a trobar el teu punt de partida. No obstant això, és important recordar una cosa: la millor manera d'aconseguir un ajust òptim és emprovar-te els sostenidors.
Pel que fa als sostenidors Nike, les primeres talles són petites. A mesura que avances cap a talles més grans, augmenten la mida del contorn, la copa i l'alçada dels tirants. Això pot anar una mica diferent en funció del model de sostenidors. Algunes de les nostres guies inclouen mides de copa, de manera que et poden ajudar a trobar l'opció perfecta per a tu. Altres models (sovint els que no tenen un contorn de copa independent) fan servir un sistema escalonat que va des de la talla XS fins a la XL.
El cos canvia
És important recordar que els pits canvien de mida contínuament. Creixen i disminueixen en funció del pes i durant l'embaràs i la regla. Per tant, és una bona idea tenir-ho en compte a l'hora de trobar l'ajust perfecte per a tu. Uns sostenidors que s'adaptin al teu cos el primer dia del cicle menstrual poden semblar-te completament diferents unes setmanes més tard. Per això, val la pena tenir uns quants models i mides diferents, de manera que sempre tinguis diverses opcions al teu abast.
Consulta altres seccions com aquesta per descobrir més preguntes freqüents sobre sostenidors, pits i exercici.