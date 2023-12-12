Última actualització: 12 de desembre del 2023
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Preguntes mai fetes

El poder dels sostenidors esportius

Et donem la benvinguda a la secció Preguntes mai fetes, on trobaràs les respostes al que mai t'has atrevit a preguntar sobre els pits, els sostenidors esportius i l'exercici.

Avui ens centrarem en els sostenidors esportius; més específicament, en com trobar la talla adequada. Donarem resposta a les preguntes següents:

  1. Per què és important invertir en uns sostenidors esportius?
  2. Com funcionen les talles de sostenidors Nike?

1. Per què és important invertir en uns sostenidors esportius?

Potser et semblen una peça senzilla, però el disseny i la fabricació dels sostenidors esportius són complexos. Les primeres fases són la investigació, el desenvolupament i les proves, i després arriba la fabricació. Hi ha sostenidors que poden tardar anys a crear-se, sobretot perquè el disseny està pensat per optimitzar el rendiment en una gran varietat de talles (en comparació amb la roba i les sabatilles).

Amb el disseny en ment

No només han d'oferir un ajust còmode, també s'han de poder estirar, doblegar i adaptar al cos. Per assegurar que els sostenidors són còmodes i duradors i que ofereixen un ajust perfecte i una bona subjecció en moviment, tenim en compte cada detall: des dels teixits tècnics amb capil·larització de la suor que mantenen la transpirabilitat i ofereixen un tacte suau fins als coixinets, les bandes elàstiques i les cremalleres resistents.

Com puc triar els sostenidors esportius adequats | Tot allò que mai has preguntat

2. Com funcionen les talles de sostenidors Nike?

Al principi, les nostres guies de talles poden semblar complicades, però un cop les entens, t'ajudaran a trobar el teu punt de partida. No obstant això, és important recordar una cosa: la millor manera d'aconseguir un ajust òptim és emprovar-te els sostenidors.

Pel que fa als sostenidors Nike, les primeres talles són petites. A mesura que avances cap a talles més grans, augmenten la mida del contorn, la copa i l'alçada dels tirants. Això pot anar una mica diferent en funció del model de sostenidors. Algunes de les nostres guies inclouen mides de copa, de manera que et poden ajudar a trobar l'opció perfecta per a tu. Altres models (sovint els que no tenen un contorn de copa independent) fan servir un sistema escalonat que va des de la talla XS fins a la XL.

Com puc triar els sostenidors esportius adequats | Tot allò que mai has preguntat

El cos canvia

És important recordar que els pits canvien de mida contínuament. Creixen i disminueixen en funció del pes i durant l'embaràs i la regla. Per tant, és una bona idea tenir-ho en compte a l'hora de trobar l'ajust perfecte per a tu. Uns sostenidors que s'adaptin al teu cos el primer dia del cicle menstrual poden semblar-te completament diferents unes setmanes més tard. Per això, val la pena tenir uns quants models i mides diferents, de manera que sempre tinguis diverses opcions al teu abast.

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Publicat originalment el: 13 de maig del 2021