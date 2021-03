T'ajudem amb la nostra tecnologia

El nostre Bra Lab ha dissenyat uns sostenidors esportius que t'ajudaran a aconseguir la teva millor versió*. Però només si tens l'ajust adequat. Uns sostenidors esportius ideals, confeccionats amb la tecnologia adient per aconseguir la millor subjecció i rendir sense distraccions.



Descobreix tots els components dels sostenidors esportius Nike pensats per mantenir-te còmoda:



- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.



- El teixit de malla UltraBreathe ofereix una sensació de lleugeresa extrema que manté la frescor.



- La tecnologia Flyknit és transpirable, flexible i ofereix subjecció. El disseny amb teixit continu sense costures aporta lleugeresa.



Si alguna vegada t'han frenat la suor, la calor i la irritació, els sostenidors esportius adequats t'ajudaran a anar més enllà del que et pots imaginar.



Tens 30 dies per provar els sostenidors. Si no són ideals per a tu, els pots tornar. No te'n demanarem el motiu.



Dona una ullada a les respostes a allò que mai has preguntat anteriors per obtenir més informació sobre els sostenidors esportius, els pits i l'exercici.