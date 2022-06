(Sostenidors) per Dina | Estil de sostenidors esportius

"Aquest ha estat el meu look preferit. M'ha agradat molt com queden el marró i el negre amb l'estampat cridaner dels sostenidors. De vegades, quan em vesteixo, m'agrada sortir de la meva zona de confort, així que intento fer un esforç per portar combinacions multicolors més sovint. Sempre tinc tendència a triar looks monocromàtics amb tocs de color molt subtils. Em podria vestir així cada dia, però de vegades s'ha de canviar una mica. Per exemple, avui he combinat el marró amb el negre. M'encanta com el detall dels leggings fa joc amb l'estampat vistós dels sostenidors i com marca la silueta. És fantàstic!"