(Sostenidors) per Dina | Estil de sostenidors esportius

(Sostenidors) de Dina Asher-Smith
Dina Asher-Smith combina els seus sostenidors esportius
A (Sostenidors) de Dina, la reina dels sostenidors esportius i dels esprints ens parla (precisament) sobre sostenidors. Aquesta setmana, Dina Asher-Smith ha combinat els seus sostenidors esportius Nike preferits amb peces del seu armari. Dona un cop d'ull al seu diari d'estil a continuació.
Leggings i sostenidors Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash combinats amb una americana de pell i sabates de taló
"Aquest ha estat el meu look preferit. M'ha agradat molt com queden el marró i el negre amb l'estampat cridaner dels sostenidors. De vegades, quan em vesteixo, m'agrada sortir de la meva zona de confort, així que intento fer un esforç per portar combinacions multicolors més sovint. Sempre tinc tendència a triar looks monocromàtics amb tocs de color molt subtils. Em podria vestir així cada dia, però de vegades s'ha de canviar una mica. Per exemple, avui he combinat el marró amb el negre. M'encanta com el detall dels leggings fa joc amb l'estampat vistós dels sostenidors i com marca la silueta. És fantàstic!"
Sostenidors Nike Indy Ultrabreathe combinats amb un càrdigan i uns texans amples
M'encanta aquesta bossa de mà. No tinc gaire roba rosa, però havia de trobar alguna peça que fes joc amb la bossa de mà i trobo que aquest càrdigan queda genial. Aquest tipus de sostenidors esportius és el meu preferit. No me'ls poso sempre per córrer, però m'agrada molt l'estètica del disseny i són molt còmodes. L'obertura central i els tirants m'encanten, perquè no només proporcionen comoditat i un ajust ferm, sinó que, a més, afegeixen sensualitat i interès al look.