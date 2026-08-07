Com puc fer exercici quan tinc la regla? | Preguntes mai fetes

Preguntes mai fetes
Lactància, portar dos sostenidors i fer exercici durant la regla.
Et donem la benvinguda a la secció Preguntes mai fetes, on trobaràs les respostes al que mai t'has atrevit a preguntar sobre els pits, els sostenidors esportius i l'exercici.
Avui resoldrem tot tipus de dubtes i ens assegurarem que portes els sostenidors esportius adequats, tant si dones el pit com si tens la regla o cap de les dues coses. Donarem resposta a les preguntes següents:
- Puc portar uns sostenidors esportius si dono el pit?
- Hauria de portar dos sostenidors per fer exercici?
- Com puc fer exercici quan tinc la regla?
1. Puc portar sostenidors esportius si dono el pit?
Sí, per descomptat. Durant l'alletament, els sostenidors han de complir dues funcions essencials: oferir una subjecció còmoda i proporcionar un accés senzill per donar el pit.
Els sostenidors de maternitat Nike (M) Swoosh estan dissenyats especialment per a les mares. Presenten diverses capes pensades per facilitar l'alletament i l'extracció de llet, i un teixit especial que controla la humitat per tal d'ocultar les fugues. La peça lliscant regulable fa que siguin perfectes per als canvis que es produeixen als pits durant l'embaràs, el part i més endavant. També et recomanem els sostenidors Indy Luxe. Potser no són uns sostenidors confeccionats especialment per a mares, però estan dissenyats per oferir la màxima comoditat.
2. Hauria de portar dos sostenidors quan faig exercici?
Aquesta pràctica (portar uns sostenidors esportius sobre d'uns d'estàndard) no és gens recomanable. Si creus que els teus sostenidors esportius no t'ofereixen prou subjecció, prova nous models i formes que t'ofereixin més protecció i estiguin dissenyats especialment per evitar el moviment excessiu.
Amb els sostenidors esportius adequats et sentiràs bé i no et caldrà més subjecció. Recorda que has de comprovar sempre l'ajust: si portes la talla incorrecta, pot semblar-te que alguna cosa no va prou bé.
Mantén la frescor
Portar dos sostenidors a la vegada no només pot ser incòmode, sinó que pot limitar el moviment i la circulació. A més, la capil·larització de la suor no serà tan eficaç com la que oferirien uns sostenidors esportius confeccionats amb un material transpirable. Dedica una mica de temps a provar els nostres diversos models i recorda que potser necessites diferents nivells de subjecció en funció de l'activitat.
3. Com puc fer exercici quan tinc la regla?
T'has preguntat mai per què una setmana pots superar fàcilment un conjunt d'exercicis de HIIT i la següent et costa molt més? No és un misteri, és biologia. De veritat. El punt del cicle menstrual en què estiguis pot tenir un gran impacte en el teu entrenament.
La Dra. Stacy Sims és una experta mundial en fisiologia femenina de l'atleta i, amb la seva ajuda, hem creat una col·lecció d'entrenaments adaptats a les tres fases del cicle menstrual. Fes servir el primer dia de regla com a punt de partida per començar a sincronitzar l'exercici amb el teu cicle i poder aprofitar al màxim els entrenaments.
Una força superior
Durant el primer dia de la regla i, aproximadament, els 12 dies següents, el teu nivell d'hormones estarà al mínim, així que tindràs un avantatge atlètic natural. Podràs córrer més ràpid, recuperar-te millor, sentir-te amb més energia i superar entrenaments d'alta intensitat, com ara les classes de HIIT, les carreres per turons i els esprints. Aprofita aquest moment per donar-ho tot.
Des de l'ovulació fins a aproximadament el dia 20, s'entra a la fase moderada. L'augment d'estrogen de la primera meitat d'aquesta fase et pot ajudar a millorar la força i l'autoestima. És el moment de centrar-se en la resistència i la força. Intensifica la teva rutina amb més quilòmetres, exercicis intensos més llargs i entrenaments de resistència.
A poc a poc
Com que els símptomes de la síndrome premenstrual (SPM) comencen a notar-se quan falten aproximadament 10 dies per al cicle següent, pots sentir una baixada d'energia a causa dels alts nivells de progesterona i estrogen. Aquest és el moment per fer entrenaments de baixa intensitat: passejades llargues, ioga restaurador o pilates.
Si vols obtenir més informació sobre com adaptar l'exercici al teu cicle menstrual amb la nostra col·lecció d'entrenaments (Cycle)Sync, ves a la Nike Training Club App.
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