Com puc fer exercici quan tinc la regla? | Preguntes mai fetes

Sí, per descomptat. Durant l'alletament, els sostenidors han de complir dues funcions essencials: oferir una subjecció còmoda i proporcionar un accés senzill per donar el pit.



Els sostenidors de maternitat Nike (M) Swoosh estan dissenyats especialment per a les mares. Presenten diverses capes pensades per facilitar l'alletament i l'extracció de llet, i un teixit especial que controla la humitat per tal d'ocultar les fugues. La peça lliscant regulable fa que siguin perfectes per als canvis que es produeixen als pits durant l'embaràs, el part i més endavant. També et recomanem els sostenidors Indy Luxe. Potser no són uns sostenidors confeccionats especialment per a mares, però estan dissenyats per oferir la màxima comoditat.