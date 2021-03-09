(Bra) by Dina | Escollir uns sostenidors esportius per a una amiga

(Bra) by Dina Asher-Smith
Troba l'ajust ideal per a tothom
Si t'has enganxat a la secció (Sostenidors) de Dina (la visió de la campiona mundial sobre els sostenidors esportius), t'hauràs adonat que Dina Asher-Smith sap de què parla. Porta sostenidors esportius sis dies a la setmana, així que sap exactament com trobar la seva talla.
Però, i les seves amigues? Descobreix què passa quan Dina s'encarrega de trobar un look per a una altra persona.
Els sostenidors amb coixinet d'una peça
Dina ha triat els sostenidors amb coixinet d'una peça per a Portia i han resultat perfectes per a ella. Tenen un bon ajust, molt d'estil i són molt pràctics. A més, gràcies als coixinets innovadors que no es mouen, no cauen i no s'arruguen, Portia llueix un look increïble i gaudeix d'una llibertat de moviment total. Una altra victòria per a Dina.