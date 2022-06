(Bra) by Dina | Escollir uns sostenidors esportius per a una amiga

Dina ha triat els sostenidors amb coixinet d'una peça per a Portia i han resultat perfectes per a ella. Tenen un bon ajust, molt d'estil i són molt pràctics. A més, gràcies als coixinets innovadors que no es mouen, no cauen i no s'arruguen, Portia llueix un look increïble i gaudeix d'una llibertat de moviment total. Una altra victòria per a Dina.