5 consells per trobar com fluir, segons els experts

Troba el teu ritme i segueix endavant
Consells
Resulta que no cal fer grans coses per tenir el nivell màxim d'energia i seguir gaudint de la confiança, el rendiment i la sensació de benestar que se'n deriven.
- Deixar-se portar per una activitat, o fluir, està relacionat amb arribar al màxim rendiment i pot ajudar-te a millorar en molts àmbits.
- Concentrar-se al màxim no és tan complicat com sembla. Dedica uns quants minuts cada dia a una activitat que et permeti fluir.
- Si les distraccions et desconcentren, prova una passejada de meditació per assolir la calma.
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Quan ens endinsem tan profundament en una activitat (com quan devorem un llibre o surfegem una onada) que oblidem la llista interminable de tasques per fer, les preocupacions quotidianes o fins i tot el mòbil, ens pot semblar màgia, però en realitat estem experimentant aquest estat mental. Aquest és el secret per crear un impuls que ens faci progressar de debò amb les habilitats esportives, el rendiment atlètic i gairebé qualsevol cosa que requereixi concentració.
Quan fluïm ens endinsem completament en el que fem. "Pot definir-se com 'quedar-nos completament absorts en el moment present'", ens explica la Dra. Morgan Levy, psicòloga de Boca Raton, Florida (EUA), especialitzada en estrès, ansietat i esgotament mental. "És gairebé com si les persones experimentessin una fusió de l'acció que fan i la seva pròpia consciència". És justament el contrari de com funcionem la major part del temps, assenyala.
Considera que la teva ment és com un ordinador o un telèfon. "La major part del temps tenim diferents pestanyes o aplicacions obertes alhora, la qual cosa pot alentir el dispositiu", explica el Dr. Randy Paterson, psicòleg de Vancouver (Canadà) i autor de How to Be Miserable in Your Twenties. Però, en fluir, el dispositiu dedica una porció més gran de la seva capacitat a executar una aplicació molt potent i així pot tenir un rendiment òptim.
Segons els experts, amb una mica d'esforç, podem assolir aquest estat intencionadament i freqüent. A més, pot ajudar-te a continuar progressant.
Els beneficis de fluir
El psicòleg que va encunyar el concepte de "fluir" l'any 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, per si tens curiositat) el considerava una experiència vital òptima. Quan flueixes, t'esforces fins al límit mentre fas alguna cosa desafiant i molt gratificant i divertida, tot alhora. També assenyalava que, normalment, et sents amb força, alerta i amb el control sense esforç, sense complexos i al punt àlgid de les teves habilitats. Els problemes sembla que desapareixen.
Altres grans psicòlegs, com ara Martin Seligman, creuen que aquest estat mental és la clau per aconseguir l'autèntica felicitat. No només t'acompanya una sensació de benestar, sinó que també sents més calma, més alegria i més satisfacció quan acabes. Segons Paterson, aquesta sensació de benestar després de fluir paga la pena, perquè ens pot ajudar a concentrar-nos en el que hem aconseguit en lloc de passar precipitadament a la tasca següent.
Això té una explicació biològica. "Quan entrem en aquest estat de fluència, el cervell allibera neurotransmissors que fan que ens sentim bé, com ara la dopamina i la serotonina", explica Levy. Per això, entrar en aquest estat de forma regular pot aportar-nos grans beneficis per a la salut mental i millorar la nostra productivitat.
Alguns estudis han trobat una relació directa entre la fluència dels atletes i un rendiment òptim. "Si fem servir la psicologia de l'esport per definir el concepte, 'fluir' és quan el cos i la ment estan en sincronia total", afirma el Dr. Joel Fish, director del Center for Sport Psychology de Filadèlfia, EUA. Això pot donar-te més impuls per dominar el teu entrenament, triomfar en el camp de futbol o, per exemple, mantenir el teu objectiu de menjar més carbohidrats de qualitat.
Segons els estudis, les experiències habituals amb aquest estat mental estan lligades a un nivell més alt de confiança i autoestima. Això és degut al fet que les activitats propícies per fluir sovint són gratificants i, com més les fem, més traça hi tenim. "Les persones que aconsegueixen aquest estat freqüentment milloren les seves habilitats i, com a resultat, tendeixen a sentir-se més segures de si mateixes", afirma Levy.
Quan tots aquests beneficis es combinen, ens sentim amb més ànims per perseguir els nostres objectius.
Com fluir
Probablement has experimentat aquest estat moltes vegades sense proposar-t'ho o sense adonar-te'n. Si mai has acabat un trencaclosques en poques hores, et donem l'enhorabona: flueixes com ningú.
Sovint, això passa de forma espontània. Així i tot, per assolir aquest estat de forma intencional, segueix els passos següents.
1. Troba una activitat propícia per fluir.
El moment idoni per començar a fluir és quan estàs fent una cosa que t'encanta i que té cert grau de complexitat, però no pas tanta com per frustrar-te, perquè això et traurà d'aquest estat molt ràpidament. L'activitat ha de donar-te alguna mena d'indicador clar i immediat que et faci voler seguir endavant. Segons Levy, això significa fer activitats que ens facin sentir bé.
Els esports poden ser genials per començar a fluir. Especialment els que requereixen la nostra atenció, com ara l'escalada, el ioga, el surf o l'esquí, ja que "et centres en el moment sense pensar en el passat ni en el futur", comenta Fish. Aquesta concentració pot motivar l'impuls cim rere cim i onada rere onada.
En realitat, pots fluir amb qualsevol activitat que et captivi fins al punt que et faci oblidar-ho tot per un moment i perdre la noció del temps. "Rentar els plats, organitzar la roba, jugar a escacs, ballar, rentar el cotxe i escriure en són alguns exemples", diu Levy. La clau per assolir aquest estat alhora que fem tasques quotidianes (com les tasques de casa) és mantenir un estat de consciència en lloc d'activar el pilot automàtic i deixar que les idees inundin la ment. "Quan rentes els plats, pots concentrar-te en la seva aparença, en el tacte que tenen a les mans o en el so de l'aigua de l'aixeta", comenta l'experta. A més, aquest consell val el doble: també t'ajudarà a millorar les teves habilitats de mindfulness.
2. Reserva't temps.
Fes plans concrets per fer les activitats que afavoreixin aquest estat mental. Així, tindràs més possibilitats d'assolir-lo. Levy recomana el següent: "Comença a poc a poc. Pots posar-te un recordatori al mòbil per passar un temps concret fent l'activitat cada dia, encara que només siguin cinc minuts". A més, afegeix que no hi ha moments bons ni dolents, però que fer-la cada dia a la mateixa hora pot ajudar-te a ser més constant i a començar a fluir de forma més natural. I la constància pot ser més important per al teu progrés que l'esforç que facis.
3. Evita les distraccions.
Per fluir, cal que et concentris (ja t'ho imaginaves), així que troba un lloc tranquil, apaga el telèfon o activa'n el mode No molestar i agafa tot el necessari per començar. Aquest pas és molt important per concentrar-te, però encara n'hi ha més. Segons Paterson, preparar les eines que necessites (i, fins a cert punt, transformar el procés en un ritual) pot ajudar el teu cervell a fluir. Potser t'ajudi escoltar sempre la mateixa cançó mentre et poses l'equipament o deixar els pinzells i les pintures al mateix lloc de treball abans de tocar el llenç.
4. Aclareix la ment.
Si desfer-te de les distraccions externes no és suficient per concentrar-te en l'activitat que vols fer, prova amb una activitat de transició per calmar els pensaments. Kelley Kitley, treballadora social clínica i psicoterapeuta a Chicago (EUA), afirma que una bona forma de començar és fer una petita passejada de meditació en què et concentres en les imatges, els sons, les olors i altres sensacions que t'envolten. Així, et marques un objectiu abans de començar l'activitat, la qual cosa t'ajuda a parar més atenció a l'entorn immediat i a centrar-te en el moment.
5. No ho forcis.
Pots preparar-ho tot per començar a fluir, però no sempre ho aconseguiràs (ens sap greu!). Pensa en l'estat de fluència com si fos un amic a qui has convidat a una festa informalment, en lloc de com si fos el convidat d'honor: és benvingut però no imprescindible. "No podem estar preguntant-nos constantment si hem entrat en aquest estat mental, ja que la seva naturalesa implica no estar pensant en la teva reacció", explica Paterson. Si et preocupes massa, desaprofitaràs part de la teva concentració.
En definitiva: comença la teva sessió de running, posa't a feinejar al jardí o obre el quadern d'escriptura, i la resta vindrà després. Un cop n'aprenguis, res no et podrà aturar.
Text: Marygrace Taylor
Il·lustracions: Mojo Wang
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