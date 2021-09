5 consells per trobar com fluir, segons els experts

El psicòleg que va encunyar el concepte de "fluir" l'any 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, per si tens curiositat) el considerava una experiència vital òptima. Quan flueixes, t'esforces fins al límit mentre fas alguna cosa desafiant i molt gratificant i divertida, tot alhora. També assenyalava que, normalment, et sents amb força, alerta i amb el control sense esforç, sense complexos i al punt àlgid de les teves habilitats. Els problemes sembla que desapareixen.

Altres grans psicòlegs, com ara Martin Seligman, creuen que aquest estat mental és la clau per aconseguir l'autèntica felicitat. No només t'acompanya una sensació de benestar, sinó que també sents més calma, més alegria i més satisfacció quan acabes. Segons Paterson, aquesta sensació de benestar després de fluir paga la pena, perquè ens pot ajudar a concentrar-nos en el que hem aconseguit en lloc de passar precipitadament a la tasca següent.

Això té una explicació biològica. "Quan entrem en aquest estat de fluència, el cervell allibera neurotransmissors que fan que ens sentim bé, com ara la dopamina i la serotonina", explica Levy. Per això, entrar en aquest estat de forma regular pot aportar-nos grans beneficis per a la salut mental i millorar la nostra productivitat. Alguns estudis han trobat una relació directa entre els atletes que flueixen i un rendiment òptim. "Si fem servir la psicologia de l'esport per definir el concepte, 'fluir' és quan el cos i la ment estan en sincronia total", afirma el Dr. Joel Fish, director del Center for Sport Psychology de Filadèlfia, EUA.

Segons els estudis, les experiències habituals amb aquest estat mental estan lligades a un nivell més alt de confiança i autoestima. Això és degut al fet que les activitats propícies per fluir sovint són gratificants i, com més les fem, més traça hi tenim. "Les persones que aconsegueixen aquest estat freqüentment milloren les seves habilitats i, com a resultat, tendeixen a sentir-se més segures de si mateixes", afirma Levy.

Quan tots aquests beneficis es combinen, ens sentim amb més ànims per perseguir els nostres objectius.