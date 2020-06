Què cal menjar abans, durant i després de córrer?

Amb la quantitat adequada del combustible apropiat, podràs córrer més, arribar més lluny i recuperar-te més ràpid.

Saber què i quan s'ha de menjar és un factor clau per aprofitar al màxim les teves carreres. Hem parlat amb els experts perquè puguis disposar de les eines que necessites com a atleta de resistència per obtenir els nutrients perfectes, rendir al màxim i completar amb èxit el teu pla d'entrenament.



Alimenta't amb coneixement i correràs bé. I no, no estem simplificant massa.



"La clau d'una bona dieta d'entrenament és tenir el combustible emmagatzemat que necessites per completar els exercicis i reomplir el dipòsit perquè el cos es pugui recuperar dels entrenaments", explica Monique Ryan, dietista i nutricionista certificada especialitzada en el món de l'esport amb més de 25 anys d'experiència assessorant atletes i equips de resistència professionals. Si ho mires d'aquesta manera, sempre tindràs una reserva d'energia al teu abast per a la propera carrera.



Els aliments i els horaris dels àpats depenen d'un munt de factors (com ara la duració de la carrera o l'esforç que faràs), però hi ha un cert consens pel que fa a allò que els corredors haurien d'incloure en els seus plats.



Els atletes de resistència haurien de procurar que més de la meitat de les calories que consumeixen procedissin dels carbohidrats; un quart, de les proteïnes, i la resta, dels greixos, segons Ryan Maciel, dietista certificat i assessor principal de nutrició per al rendiment de Precision Nutrition. Pel que fa als carbohidrats, és millor consumir aliments rics en nutrients, com ara els moniatos i altres verdures feculentes i cereals integrals. Les proteïnes poden procedir de fonts animals o vegetals: pollastre, peix, iogurt, ous, llavors, llegums i tofu. Entre les fonts de greixos més recomanables hi ha els alvocats, la fruita seca i l'oli d'oliva.



Ryan diu que hi ha motius relacionats amb el rendiment per escollir aquesta proporció de nutrients. Quan corres, fas servir una combinació d'hidrats de carboni i greixos. "Com més intensa o llarga sigui la carrera, més hidrats de carboni necessitaràs", explica Ryan. Els carbohidrats s'emmagatzemen als músculs i al fetge en forma de glicogen i s'alliberen com a glucosa, la forma d'energia més accessible fàcilment per al cos.



Ryan adverteix que, quan s'esgoten les reserves de glicogen, no pots mantenir el nivell d'intensitat o la duració que busques. "Et toparàs amb un mur", explica. Segons Maciel, això es produeix aproximadament després de dues hores d'exercicis de resistència si no tornes a omplir la reserva.