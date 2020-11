3 maneres de ser més conscient

Objectiu a llarg termini

Si no te n'has adonat encara, els exemples anteriors s'assemblen a dur a terme una rutina de flexions durant els anuncis o a pujar per les escales en comptes d'agafar l'ascensor. Igual que la condició física requereix entrenaments físics, aquests exercicis diaris permeten gaudir de tots els avantatges físics i mentals del mindfulness.



Igual que amb els entrenaments, pots combinar diversos mètodes i configurar una mena de "cross-training" mental. Per exemple, pots fer exercicis de respiració abans d'esmorzar i una anàlisi corporal un dia i practicar la meditació guiada l'endemà. Comença amb sessions senzilles de cinc minuts i allarga-les gradualment. El consell de Wignall és arribar fins als 20 minuts.



Si et sembla que és molt de temps o et resulta complicat, pensa que ha de ser com un entrenament físic. "Molta gent es desmotiva perquè pensa que el mindfulness és una eina de relaxació o que serveix per evadir la ment", afirma Wignall. Tanmateix, els avantatges no es veuen en el moment, sinó que es mostren més endavant. "El mindfulness no relaxa més que l'aixecament de banca amb molt de pes. És efectiu perquè és complicat, de la mateixa manera que els músculs es reforcen perquè els entrenes. Cada cop que et distreguis, fixa-t'hi i torna a parar l'atenció en el present. Això equival a una repetició de mindfulness. Pensa que, si no fas repeticions, no treballes els músculs".



Sempre que et frustris, recorda que tenir dificultats amb la meditació, igual que amb els esquats de pistola, les dominacions o qualsevol altre exercici que no et surti gaire bé, és un bon senyal, ja que estàs treballant per millorar una debilitat. "Quan la gent pren aquesta perspectiva, n'aprèn molt més ràpid".