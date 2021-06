3 canvis mentals per superar un moment d'estancament en un entrenament

02. Distracció passiva: per als entrenaments que coneixes bé, però que són un repte o per a aquells que et costen i en els quals necessites una empenta extra.



"Una lleugera distracció per al cervell, com per exemple música, pot ser la millor manera d'aconseguir una sessió més agradable i eficient. La música adequada no només pot augmentar la motivació, gràcies a unes lletres encoratjadores i un bon ritme, també pot enfortir els senyals del cervell que ordenen als músculs que s'activin", explica el Dr. Marcelo Bigliassi, professor ajudant de psicofisiologia a la Florida International University a Miami (EUA). Bigliasi va descobrir aquesta relació en un estudi que el seu equip va publicar a la revista "Physiology & Behavior". El motiu? El fet de centrar l'atenció cap a l'exterior pot protegir el cervell dels efectes de la fatiga que redueixen el rendiment.



"Tant si corres, vas en bicicleta, aixeques pesos o fas entrenaments d'intervals d'alta intensitat, la música adequada és la que t'agrada més", explica Bigliassi. Experimenta amb gèneres diferents per trobar allò que et funciona: potser penses que ets una persona de hip-hop, però després descobreixes que el grunge dels 90 és el que més et motiva. Bigliassi afirma que, com més intens sigui el teu entrenament, millor et funcionaran les cançons amb lletres encoratjadores o paraules que et recordin la teva força i determinació. Això es deu al fet que és més probable que t'ajudin a obtenir més energia per superar l'entrenament i millorin l'activitat muscular quan més ho necessites.



Un consell addicional: si només vols desconnectar i fer que el temps passi més ràpidament durant un passeig a l'aire lliure o una sessió intensa a la màquina de càrdio, escoltar un podcast o un audiollibre també pot funcionar.





03. Desconnexió activa: per a les sessions d'entrenament realment dures en les quals proves de millorar.



"Els entrenaments físicament esgotadors, com ara córrer per una ruta de trail exigent, poden exhaurir la teva energia mental i fer que redueixis la marxa o fins i tot que t'aturis", explica Waite. Per això, de vegades necessites alguna cosa que et distregui completament per desconnectar de la feina més dura.



De fet, en un altre estudi d'Anderson, es va descobrir que les distraccions mentals (en aquest cas una tasca matemàtica) reduïen la fatiga durant els exercicis de resistència del tors que realitzaven pacients amb mal d'esquena. Aquest és només un exemple molt específic de com l'ús complet del teu cervell en una altra cosa que no sigui l'entrenament desvia l'atenció d'allò que està fent el cos en aquell moment. Això permet que el cos continuï fent la seva feina sense escoltar la veu que diu que no ho pot aconseguir.



La tècnica de la desconnexió funciona millor per a reptes que has fet tantes vegades que saps molt bé fins on pots arribar i per això no t'arrisques a sofrir una lesió. Però també hi ha un altre motiu: "especialment quan fas la mateixa volta o t'entrenes en el mateix entorn, cada vegada que aixeques la vista, saps en quin punt vas començar a sentir dolor", diu Waite. "Et dius: 'ara ve aquell turó tan difícil' o 'en aquesta zona toca molt el sol'". Aquesta anticipació negativa pot comportar efectes fisiològics. "Normalment tensaràs les espatlles, escurçaràs les respiracions i el teu ritme cardíac augmentarà automàticament", explica Waite. En altres paraules, malbarataràs energia fins i tot abans d'arribar a aquella part "difícil".



Què has de fer, doncs? La pròxima vegada que no aconsegueixis superar un rècord personal en un entorn familiar (no ho facis a la vorera d'una carretera), prova de parlar per telèfon amb un familiar o un amic sobre un tema interessant o complex. També pots fer un joc mental mentre t'esforces, com ara comptar quantes persones veus vestides de blau o parlar amb el teu company de running durant el camí. "Això aparta la ment del malestar", explica Waite, i, especialment amb una conversa positiva, "és més probable que mantinguis la ment oberta i relaxada, que respiris profundament i que utilitzis tot l'oxigen en lloc de limitar-te inconscientment".



A més, és una bona excusa per trucar el teu pare.