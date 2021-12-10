3 maneres de viure una vida més feliç, segons els psicòlegs

El secret de la felicitat
Consells
Pot semblar un somni, però realment pots viure la vida amb un gran somriure. Descobreix com amb aquesta guia senzilla.
Alguna vegada has sentit que hauries de ser més feliç del que ets? En teoria, i a les xarxes socials, la teva vida sembla perfecta: tens una bona feina, vius en un bon lloc, tens un gran cercle social... No pots dir que hi ha res malament. Però encara notes que falta alguna cosa.
Segons el reconegut doctor en psicologia Martin Seligman, això no és pas l'autèntica felicitat, sinó deixar-se portar. Centrar-se només a aconseguir coses que t'agraden, com ara comprar-te un vestit o un nou telèfon, o acumular experiències i èxits, com guanyar una altra carrera o acabar el semestre amb unes notes excel·lents, pot fer-te feliç durant una estona, però aquesta felicitat és fugaç.
Seligman explica que la felicitat autèntica s'aconsegueix amb una vida plena. Involucrar-te en coses que t'agraden i dedicar el teu temps a activitats i relacions que t'importen t'ajuda a trobar el sentit del teu propòsit. Així és com s'omple realment la teva part emocional.
"Es tracta d'un camí, no hi ha una forma concreta per 'fer-ho'"
Melissa Green
Psicòloga clínica
Tres consells per prosperar
La idea de trobar el teu propòsit a la vida pot ser una mica imponent. No ho has de veure com una forma d'aconseguir el moment culminant de la felicitat absoluta i l'alegria constant. "Es tracta d'un camí, no hi ha una forma concreta per 'fer-ho'", explica la Dra. en psicologia clínica Melissa Green. "No hi ha una gran cosa que puguis fer per arribar-hi".
També és important no prendre's aquest camí cap a la felicitat autèntica com un gran compromís. No cal refer la teva vida, ni renunciar a totes les possessions materials, ni meditar durant una o cinc hores cada matí. Comença amb aquestes pautes senzilles que proposa Seligman.
1. Gaudeix de més moments d'alegria instantània (amb moderació).
Com: segons Green, fer coses agradables pot provocar una explosió d'alegria instantània, ja que així s'allibera dopamina, un neurotransmissor que influeix en l'estat d'ànim. Per exemple, pots intentar fer una dominació sense ajuda, esmorzar fora de casa o afegir una nova planta a la teva col·lecció.
De fet, tenir moments breus de plaer o felicitat (com els exemples anteriors) ajuda a millorar l'estat d'ànim a llarg termini més que no pas un gran esdeveniment com obtenir un ascens o casar-te. "Per això, és important saber gaudir de les petites alegries", diu Green.
Prova-ho: ja anem entenent la importància de trobar les coses que ens resulten agradables. Ara, ens diu Green, hem de tenir clar que no hem de perseguir aquestes emocions constantment, ja que això podria reduir la satisfacció que ja havies aconseguit. Si les teves fonts principals (o úniques) d'alegria són un càrrec laboral, un televisor més gran o la propera festa, el Dr. Aaron Weiner, psicòleg i amfitrió del podcast Let's Talk, aconsella començar a treballar en el teu jo interior. T'expliquem com aconseguir-ho...
2. Involucra't amb dedicació en alguna activitat.
Com: menjar i anar de compres és divertit, però involucrar-te amb dedicació en una activitat resulta molt més gratificant. La dedicació et fa submergir-te totalment en alguna cosa, com quan et centres en una carrera llarga, t'endinses en la història d'un llibre increïble o et concentres en una sessió de ioga. Segons la Dra. Carla Marie Manly, psicòloga clínica i autora de Joy From Fear, això no necessàriament t'ha de fer sentir felicitat, però segurament sentiràs pau i serenitat. Entres en un estat de fluïdesa i el cervell deixa de divagar perquè et concentres al cent per cent.
Prova-ho: pots identificar els moments del dia o de la setmana en què et concentris més en alguna cosa i en gaudeixis (segurament no serà una videotrucada). Però si les coses que feies abans que la vida canviés radicalment no et motiven tant o simplement ja no t'interessen, és hora de fer un canvi de plans. "Si quan estàs fent una activitat penses que en vols més, vol dir que t'involucres amb dedicació", diu Manly.
Comença amb una pluja d'idees d'activitats lligades als teus punts forts. "Si ho fas amb dedicació, involucrar-se és més apassionant", diu Manly. Si t'agrada aprendre, pots practicar un esport nou. Si la teva llar està plena de plantes, pots col·laborar en un hort comunitari i agafar una parcel·la per cultivar verdures. Si no pots evitar fer fotos de tot allò que t'agrada, pots visitar els museus de la teva ciutat o inscriure't a classes de fotografia.
Cercar orientació pot ser útil si encara no has trobat la teva activitat. Green recomana que preguntis als amics o companys en quins moments et veuen supermotivat o realment feliç. També pots començar un diari i escriure cada dia tres moments en què t'hagis sentit en sintonia, hagis experimentat alguna cosa significativa o hagis fet alguna cosa molt bé. Després pensa per què t'has sentit així. Segons les investigacions, aquesta activitat, per si sola, pot augmentar la teva felicitat. I amb el temps pots anar descobrint els teus interessos més profunds.
3. Fes coses per altres persones.
Com: segons Seligman, la veritable plenitud va lligada a trobar un sentit al món. Bàsicament, es tracta de viure una vida amb un propòsit en sintonia amb els valors més importants per a cada persona. Pensa en virtuts com l'amabilitat, la gratitud, la justícia i la valentia.
El sentit es troba quan les teves accions marquen la diferència. "Actuar amb compassió i ajudar activament altres persones és, per a molta gent, una de les maneres més eficients de trobar aquest propòsit i portar l'alegria a les seves vides", diu Weiner. Una altra manera és donar suport a una idea o un moviment en què creus. "La idea comuna és contribuir a alguna cosa més enllà de la teva persona", afegeix.
Prova-ho: hi ha moltes formes de trobar el nostre propòsit: fer voluntariat, treballar en una feina que t'agradi, donar suport a una causa política o, fins i tot, explorar l'espiritualitat. La clau, segons Weiner, és que sigui alguna cosa alineada amb allò que t'importa i que fas bé.
En l'àmbit professional, Weiner recomana buscar una empresa que tingui uns principis similars als teus (per exemple, la diversitat i l'equitat en el lloc de treball o la reducció de l'impacte mediambiental) i que et permeti treballar en allò que creus. I en l'àmbit personal, Weiner aconsella dedicar la teva energia de forma estratègica i aprofitar aquests compromisos importants per mantenir viva la teva passió.
"Si tens un esperit de lideratge innat i et preocupa el medi ambient, potser gaudeixes d'organitzar una neteja del parc del barri o una cursa de recaptació de fons per a la natura. Si el que t'agrada és parlar amb les persones i conèixer diferents perspectives, pots col·laborar repartint menjar a aquells que ho necessiten o unir-te a una campanya per difondre la consciència sobre alguna causa que t'interessi", suggereix Weiner.
Tot això pot semblar que es troba molt lluny de la teva situació actual. Per tant, simplement comença per alguna cosa: reserva't un temps per entrenar amb manuelles, descobreix una nova afició o col·labora en un voluntariat. Segurament no te'n penediràs i experimentaràs un sentiment molt gran de felicitat.
Text: Marygrace Taylor
Il·lustracions: Kezia Gabriella
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