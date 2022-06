3 maneres de viure una vida més feliç, segons els psicòlegs

La idea de trobar el teu propòsit a la vida pot ser una mica imponent. No ho has de veure com una forma d'aconseguir el moment culminant de la felicitat absoluta i l'alegria constant. "Es tracta d'un camí, no hi ha una forma concreta per 'fer-ho'", explica la Dra. en psicologia clínica Melissa Green. "No hi ha una gran cosa que puguis fer per arribar-hi".

També és important no prendre's aquest camí cap a la felicitat autèntica com un gran compromís. No cal refer la teva vida, ni renunciar a totes les possessions materials, ni meditar durant una o cinc hores cada matí. Comença amb aquestes pautes senzilles que proposa Seligman.