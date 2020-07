La regularitat et pot ajudar a millorar

Com fer ho

Ser constant pot semblar més fàcil de dir que de fer. Però no hi ha motius perquè ho sigui. "Una de les grans trampes a l'hora de treballar en la constància és pensar en absoluts", diu Nicole Gabana, doctora i directora de Psicologia de l'Esport a la Universitat de Massachusetts Amherst. Estem parlant d'aplicar una lògica del tipus "no tinc les manuelles que necessito per fer aquest entrenament, de manera que no el puc fer" o "no tinc 45 minuts, així que no faré cap carrera". "Fer alguna cosa sempre és millor que no fer res", assenyala Gabana. Si alguns dels entrenaments no són perfectes, què importa? En lloc d'escalfar-te el cap per culpa del que no vas fer o del que hauries pogut fer millor, celebra tot el que has fet. Perquè entrenar-te quan no en tens ganes pot ajudar-te a mantenir la constància la propera vegada que no sàpigues si saltar-te una sessió.



Al cap i a la fi, tot es redueix a això: has de fer el que puguis amb les opcions que tens. Això és suficient seguir avançant cap a una vida més saludable i feliç.