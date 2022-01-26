Podcast Trained: minisèrie sobre salut mental: Kayla McBride

Consells

Abans de ser la número 21 a la pista, Kayla McBride procura ser la número 1 de la seva vida. Descobreix com el fet de centrar-se en la seva salut mental la va ajudar a millorar en l'àmbit professional i personal.

Última actualització: 26 de gener del 2022
2 min. de lectura
La jugadora de la WNBA Kayla McBride parla sobre prioritzar la salut mental dels atletes

"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.

El bàsquet sempre ha sigut molt més que un esport per a Kayla McBride. Ha sigut una forma d'evadir-se dels traumes de la seva infantesa i dels problemes de salut mental consegüents. Quan el món de l'esport va deixar de girar durant la pandèmia, ella va veure's forçada a enfrontar-se a la dona darrere de l'atleta. En aquest episodi final de la minisèrie de tres parts sobre salut mental, la jugadora veterana de la WNBA s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos el seu recorregut cap a la curació, començant per la decisió de fer pública la seva història. Ens parla amb franquesa sobre els reptes i els dolços avantatges de la vulnerabilitat: formar un vincle més fort amb la seva família i una relació més feliç amb l'esport. També comenta com començar a parlar sobre salut mental l'ha ajudat a demostrar-se a si mateixa i a la resta que els atletes són més que un número de samarreta o unes estadístiques de final de temporada. Escolta el podcast i descobreix per què abaixar la guàrdia i deixar que altres persones facin el mateix pot fer que la salut mental sigui més prioritària en el futur.

"La salut mental no és un partit que es perd o es guanya, sinó un viatge".

Kayla McBride
Tres vegades All-Star de la WNBA i jugadora de les Minnesota Lynx

Escolta ara

Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 27 de gener del 2022