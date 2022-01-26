La jugadora de la WNBA Kayla McBride parla sobre prioritzar la salut mental dels atletes

Podcast Trained: minisèrie sobre salut mental: Kayla McBride
Consells
Abans de ser la número 21 a la pista, Kayla McBride procura ser la número 1 de la seva vida. Descobreix com el fet de centrar-se en la seva salut mental la va ajudar a millorar en l'àmbit professional i personal.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
El bàsquet sempre ha sigut molt més que un esport per a Kayla McBride. Ha sigut una forma d'evadir-se dels traumes de la seva infantesa i dels problemes de salut mental consegüents. Quan el món de l'esport va deixar de girar durant la pandèmia, ella va veure's forçada a enfrontar-se a la dona darrere de l'atleta. En aquest episodi final de la minisèrie de tres parts sobre salut mental, la jugadora veterana de la WNBA s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos el seu recorregut cap a la curació, començant per la decisió de fer pública la seva història. Ens parla amb franquesa sobre els reptes i els dolços avantatges de la vulnerabilitat: formar un vincle més fort amb la seva família i una relació més feliç amb l'esport. També comenta com començar a parlar sobre salut mental l'ha ajudat a demostrar-se a si mateixa i a la resta que els atletes són més que un número de samarreta o unes estadístiques de final de temporada. Escolta el podcast i descobreix per què abaixar la guàrdia i deixar que altres persones facin el mateix pot fer que la salut mental sigui més prioritària en el futur.
"La salut mental no és un partit que es perd o es guanya, sinó un viatge".
Kayla McBride
Tres vegades All-Star de la WNBA i jugadora de les Minnesota Lynx
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